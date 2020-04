CK klienty nenutí, aby nyní dopláceli letní zájezdy

Praha - Tuzemské cestovní kanceláře (CK), které ČTK dnes oslovila, své klienty nenutí, aby nyní doplatili zálohy na letní zájezdy. V některých případech mají lidé čas na doplacení zájezdů 30 dní před odletem, pokud má již nyní cestovní kancelář jistotu, že se cesta nebude moci uskutečnit, doplatek nežádá a vystaví poukaz na uhrazenou zálohu. Zjistila ČTK v anketě mezi CK.

Ombudsman Stanislav Křeček se v úterý zastal klientů CK, kteří si stěžovali, že musejí podle smluv nyní doplácet letní zájezdy, které objednali před vypuknutím pandemie. Křeček kvůli tomu napsal ministryni pro místní rozvoj Kláře Dostálové (za ANO). Podle ní ministerstvo chrání klienty i CK dostatečně, ale do konce týdne by mělo odeslat metodickou informaci, ve které na uvedené skutečnosti cestovní kanceláře výslovně upozorní.

Klienti CK Alexandria mohou doplatky zájezdů uhradit do 30 dní před odletem. "Pokud již víme, že se jejich konkrétní zájezd realizovat nemůže, doplatek požadovat nebudeme a má-li zákazník řádně zaplaceny zálohy, vystavíme poukaz v hodnotě záloh," vysvětlil marketingový ředitel CK Petr Šatný.

Podobný systém funguje v Exim Tours. "Nenutíme klienty nyní nic doplácet," řekl ČTK obchodní ředitel a mluvčí CK Petr Kostka. Termín splatnosti záloh i storno poplatků posunuli. Lidé, kteří mají plánovaný odlet od 15. června do 31. října mají čas na uhrazení doplatků také do 30 dní před odletem.

"Náš Poukaz na nový zájezd z nabídky TravelSafe+ je vystaven do plné výše všech uhrazených prostředků a pro jeho získání není nutné doplácet do celkové ceny původního zájezdu. Platnost má až do konce října příštího roku. Je možné ho využít na více dovolených, zvolit si jakou částku z něho chce klient použít a navíc k němu přidáváme benefit ve formě desetiprocentní slevy na nový zájezd," uvedla za CK Blue Style Jana Ondrejechová.

CK mohou podle nové legislativy místo hotovosti za zaplacené zálohy za zrušené zájezdy kvůli koronaviru s plánovaným odjezdem od 20. února do 31. srpna klientům vystavovat na příslušné částky poukazy. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) s Českou obchodní inspekcí (ČOI) připravily informační materiál pro klienty CK. Lidé, kteří zaplatili celý zájezd nebo zálohu a nemají jasno, jaká se na ně v současné době vztahují práva a povinnosti, v něm najdou odpovědi na možnost účtování storno poplatků, vystavování poukazů místo vracení hotovosti nebo vrácení letenek a jízdenek.