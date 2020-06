CK k letním zájezdům lákají přes vyhrazené ubytování či pojištění

Praha - Tuzemské cestovní kanceláře podporují prodej letních zájezdů novými službami. Nabízejí ubytovaní vyhrazené pro české turisty, plážový servis zdarma, se zahraničními partnery vyjednávají slevy na výlety či půjčovné aut. Poskytují pojištění kryjící léčebné výlohy pro případ nákazy koronavirem, případně připojištění, když zrušení zájezdu bude mít spojitost s nemocí covid-19. Vyplývá to z vyjádření zástupců cestovních kanceláří.

CK Alexandria s obnoveným prodejem zájezdů nabízí svým klientům vybrané penziony a hotely vyhrazené pouze pro Čechy. Na severní pláži v bulharském Primorsku má navíc prostor pouze pro své zákazníky, kteří budou mít slunečníky zdarma. O ubytování, kde budou pouze čeští turisté, je podle marketingového ředitele Alexandrie Petra Šatného velký zájem.

CK Travel Family nabízí na řeckých ostrovech menší hotely, především apartmánové či se studii, vyčleněné pouze pro české klienty. Podle jednatele CK Ivana Lackoviče má některý hotel rezervovaný pouze Travel Family, nebo ho mají rezervovaný výhradně české cestovní kanceláře. "Například na Rhodu v letovisku Stegna nabízíme celý nově postavený Stegna Beach Premium hotel s apartmány a studii přímo na pláži s kapacitou 40 lidí pouze pro české klienty. Ti navíc jako extra bonus dostanou plážový servis zdarma na celou dobu pobytu. S partnery domlouváme i extra slevy na výlety a půjčování aut či motorek pro naše klienty," doplnil.

Stávající i noví klienti CK Blue Style běžně získávají v ceně zájezdů základní pojištění. To je nyní navíc podle provozního ředitele CK Ondřeje Rušikvase rozšířené o pojistnou ochranu léčebných výloh v případě nákazy koronavirem. Zákazníci mají zdarma také asistenční pomoc a hrazené případné další náklady spojené s léčbou covidu-19. Klienti se podle Rušikvase mohou také připojistit pro případ storna zájezdů. Náhrada se bude vztahovat například na situaci, kdy by klient kvůli zvýšené teplotě nebyl vpuštěn do letadla.

Krytí léčebných výloh spojených s koronavirovou nákazou nabízejí v rámci svých pojištění i další cestovní kanceláře. Travel Family má nyní speciální nabídku cestovního pojištění pro děti do 18 let zdarma. "Navíc jako možná jediní na českém trhu nabízíme limit pojistného plnění u cestovního pojištění ve výši deset milionů korun, což je dvojnásobek toho, co se běžně nabízí na českém trhu," uvedl Lackovič.

Ćeši mohou cestovat do většiny evropských zemí bez omezení. Pouze při návratu z Portugalska, Polska - Slezského vojvodství a Švédska se musejí prokázat negativním testem na covid-19, nebo dodržet 14denní karanténu. "Po zemích Evropské unie začínají pomalu otvírat své hranice i oblíbené exotické destinace. Turisté si tak už mohou začít plánovat své cesty, přestože na samotný odlet si ještě nějakou chvíli počkají. Velmi slibně vypadá situace ve Spojených arabských emirátech, kam by se mělo cestovat od srpna bez omezení. Od srpna bude možné vycestovat také na Srí Lanku, kde turisty po příletu a po dalších pěti dnech zdarma otestují na koronavirus. Pokud by cestovatelé zůstávali déle než deset dní, musí podstoupit i třetí, už placený test. Od září by pak Asie měla být zcela bez omezení," uvedla mluvčí cestovní agentury Invia Andrea Řezníčková.