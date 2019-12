CK hodnotí rok 2019 jako úspěšný, prodeje rostou i na příští rok

Praha - Cestovní kanceláře považují letošní rok za úspěšný. Zájem Čechů o dovolenou v zahraničí rostl díky dobré ekonomické situaci, nakupovali proto dražší a kvalitnější zájezdy. Navzdory prognózám o zpomalení ekonomiky CK doufají v to, že by rok 2020 pro cestovní byznys mohl být podobný jako letošek. Naznačují to i vzrůstající prodeje zájezdů na příští léto. Vyplývá to z vyjádření zástupců CK. K událostem, které letos odvětví ovlivnily, patřilo zejména odstavení letadel Boeing 737 MAX, fúze cestovních kanceláří Fischer a Exim Tours i krach britské CK Thomas Cook.

"Od zahájení prodejů na léto 2020 jsme prodali o více než 25 procent zájezdů více než loni ve stejném období, u některých destinací nárůst přesahuje dokonce 40 procent. Odhaduji, že trh opět o něco povyroste, a navíc dojde k dalšímu upevnění postavení největších cestovních kanceláří," řekl ČTK marketingový ředitel CK Alexandria Petr Šatný.

Poslední roky včetně letoška se podle mluvčí CK Blue Style Jany Ondrejechové počty klientů zvyšují. Jen u této CK za letošní léto meziročně vzrostly o téměř 20 procent. "Celkově byl letošek úspěšný, začátek roku až nadmíru. Následoval pokles v dubnu a květnu zapříčiněný zřejmě uzemněním boeingů. Tento pokles byl ale vykompenzovaný silnými prodeji v červenci, srpnu a září," zhodnotila letošní sezonu mluvčí CA Invia Andrea Řezníčková, která prodává zájezdy většiny CK v tuzemsku.

Cestovní ruch ovlivňují politické události a letošek byl podle obchodního ředitele CK Exim Tours Petra Kostky v tomto přívětivý. Hned v několika regionech se politická situace uklidnila, i díky tomu podle něj rostly počty klientů do Egypta a Turecka. Byznys ovlivnil ale problém s odstavením letadel Boeing 737 MAX, která po dvou tragických haváriích nesmějí od jara celosvětově létat. Jen českého leteckého dopravce Smartwings to stálo přes 1,5 miliardy korun, uvedl server Zdopravy.cz. České CK řešily hlavně administrativní náklady a produkci.

Na případnou stagnaci se CK připravují. "Budeme nabízet cestování s širší diverzifikovanou škálou nabídky a chceme oslovit všechny generace," řekl ČTK majitel CK Travel Family Tomáš Novák. Cestovat se bude podle něj víc, ale jinak - trendem jsou kvalitnější služby, časté a kratší pobyty.

Podobně zareagovala i CK Blue Style, která ke konci roku rozšířila svou nabídku o eurovíkendy do čtyřech evropských metropolí. Nabízí je jako balíček včetně česky mluvícího průvodce. Podobný koncept měla i CK Neckermann, která však nenašla nového investora a do konce roku ukončí svou činnost. Byla součástí britské Thomas Cook, která 23. září vyhlásila bankrot. Podle Šatného se pád Thomase Cooka očekával. "Tato cestovní kancelář léta produkovala gigantické ztráty, byly do ní neustále nalévány další a další peníze, a křivila tak prostředí na trhu cestovního ruchu," uvedl Šatný.

K významným událostem patřilo i spojení dvou nejsilnějších českých CK. Koncem září oznámila německá skupina Rewe, majitel Exim Tours, že koupila od skupiny KKCG českého miliardáře Karla Komárka CK Fischer Group. Podle Asociace cestovních kanceláří kontrakt trh negativně neovlivní. Spojení naopak podle Ondrejechové z konkurenční CK Blue Style může příští rok trhu ulevit. "Věříme, že tím fakticky zanikne konkurenční boj o dominantní podíl na trhu, který přináší často nerozumné cenové války a pouze celému trhu škodí," uvedla. Čeká, že porostou ostatní velcí hráči.