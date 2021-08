CK hlásí značný zájem o podzimní a zimní pobyty v exotice, prodej spustily dříve

Praha - Tuzemské cestovní kanceláře (CK) hlásí značný zájem o podzimní a zimní dovolené v exotice. Loni mnoho lidí, kteří jsou zvyklí do exotických destinací vyrážet, kvůli pandemii koronaviru cestu neuskutečnilo. Některé CK spustily prodej dříve než obvykle. Někde končí v polovině, případně na konci srpna nejvýhodnější nabídky. Největší poptávka je momentálně o zájezdy na Maledivy či do Spojených arabských emirátů (SAE). Vyplývá to z ankety ČTK mezi CK.

Předprodeje exotických pobytů na nadcházející podzim a zimu CK podle mluvčí cestovní agentury Invia Andrey Řezníčkové zahájily zhruba o tři týdny dříve než v minulých letech. Prodeje podle ní pravděpodobně nedosáhnou úrovně roku 2019, tedy doby před vypuknutím pandemie, ale dá se očekávat vysoká poptávka. Češi si podle ní chtějí loňskou absenci této dovolené vynahradit.

Nejvíce Češi podle Řezníčkové z exotiky poptávají Maledivy, za nimi se drží SAE. Lidé kupují také zájezdy na Zanzibar, Kubu či Madagaskar. "S žebříčkem jistě zamíchá také Mauricius, zájezdy tam už prodáváme, od 1. října se tato destinace totiž otevírá bez povinnosti karantény," řekla Řezníčková.

CK Exim Tours a Fischer spustily prodej pobytů na podzim a zimu v exotice podobně jako v předchozích letech. "Nejvýhodnější ceny s až téměř 50procentními slevami mohou klienti využít do konce srpna," uvedl mluvčí Exim Tours Petr Kostka.

Zájem je podle mluvčího CK Fischer Jana Bezděka značný. Nejvíce lidé podle něj poptávají tradičně oblasti v Perském zálivu, Karibiku a Indickém oceánu. "V Perském zálivu jsou to destinace jako SAE, Omán nebo Katar, které těží z vynikajících služeb, krátké doby letu a minimálního časového posunu. Stálicemi nabídky zůstávají samozřejmě i oblíbené destinace v Indickém oceánu jako Maledivy nebo Mauricius a samozřejmě i Karibik – zejména Dominikánská republika a Kuba," řekl.

CK Čedok podle mluvčí Evy Němečkové prodej exotických zájezdů na podzim a zimu zahájila už v červnu. Zájem je podle ní značný nejen z důvodu omezení cestování v loňském roce, ale také díky přímým letům bez mezipřistání z Prahy, které Čedok začal nově nabízet. CK Blue Style podle mluvčí Ilony Topolové sleduje největší zájem o SAE, Seychely a Maledivy. "Vzhledem k často se měnícím ochranným opatřením, které do jisté míry mohu komplikovat cestování a částečně mění nákupní chování klientů, je zájem o destinace vhodné spíše pro podzimní a zimní období pozvolný. Tedy poptávku je nyní těžší odhadovat, ale vnímáme chuť našich klientů cestovat, což je skvělé," řekla.

Ceny zájezdů se podle Topolové výrazně nezměnily, ve srovnání s minulými lety jsou někde podle ní dokonce nižší. Podle Řezníčkové je z prodejů patrné, že Češi si nyní vybírají často lepší, tedy i dražší pobyty. Za Maledivy utratí podle ní v průměru přes 60.000 korun, dovolená v SAE je stojí 23.000 korun. "Pokud Češi míří do exotiky na Vánoce či Silvestra, jsou ochotni utratit ještě více, chtějí si dopřát to nejlepší," dodala Řezníčková.