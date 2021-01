CK Firo-tour dočasně pokračuje v činnosti jako cestovní agentura

Praha - Cestovní kancelář Firo-tour dočasně pokračuje v činnosti jako cestovní agentura. Zatím se jí totiž nepodařilo na další rok získat pojištění proti úpadku. Smlouvy o zájezdu uzavřené do 31. prosince loňského roku a poukazy vydané do tohoto data pojištěné pro případ krachu CK jsou. Firo-tour nadále jedná o vstupu silného strategického partnera do společnosti, s čímž souvisí i obnova pojistné smlouvy na letošní rok. CK to uvedla na svém webu. Na vypršení minulého pojištění proti úpadku dnes upozornil server Seznam Zprávy.

Firo-tour v současné době nabízí pobyty s vlastní dopravou, které zprostředkovává jako cestovní agentura. Prodává i dovolené, které organizuje ve spolupráci s jinou cestovní kanceláří.

Do problémů se Firo-tour dostala kvůli pandemii koronaviru a souvisejícím opatřením. Prodeje zájezdů jí klesly meziročně o 90 procent. Městský soud v Praze na konci srpna vyhověl její žádosti a vyhlásil pro CK mimořádné tříměsíční moratorium. CK poté v listopadu požádala o jeho prodloužení, které nyní platí do 28. února.

Mluvčí Firo-tour Lucie Frnochová podle informací portálu Seznam Zprávy nevyloučila, že svou činnost jako cestovní kanceláře už neobnoví. Společnost by podle ní mohla také vyhlásit celkový úpadek po uplynutí doby prodlouženého moratoria. "Stále však věříme, že k takovému konci nedojde," uvedla Frnochová pro Seznam Zprávy.

Podle dokumentů v insolvenčním rejstříku měla Firo-tour ke konci srpna v pracovním poměru 86 zaměstnanců. Za poslední účetní období dosáhla obratu 1,3 miliardy korun.

V České republice podle ministerstva pro místní rozvoj k 1. prosinci minulého roku osm cestovních kanceláří vyhlásilo úpadek a 127 jich přerušilo činnost. Na začátku loňského roku jich fungovalo 856, loni vzniklo 22 nových cestovních kanceláří.

Cestovní kanceláře, agentury a průvodci mohou do 11. ledna žádat v rámci programu COVID podpora cestovního ruchu o dotaci. Na pomoc je připraveno 500 milionů korun.