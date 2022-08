CK a agentury sledují rostoucí zájem individuálních cestovatelů

Praha - Cestovní kanceláře a agentury sledují rostoucí zájem individuálních cestovatelů. Vedle poznávacích zájezdů kupují častěji i pobyty u moře. Volí spíše klidnější typy ubytování a vyhledávají jednolůžkové pokoje. Vyplývá to z ankety ČTK mezi pořadateli a prodejci zájezdů.

Cestovní agentura Invia má mezi svými klienty pět procent individuálních turistů, meziročně o 88 procent více. Před koronavirovou krizí podíl narůstal zhruba o deset procent ročně, uvedla mluvčí agentury Andrea Řezníčková. Většinou podle ní samy na organizované zájezdy vyrážejí ženy nad 40 let. Nejvíce, konkrétně 17 procent, jich míří do Egypta, 13 procent vybírá Řecko, 11 procent odjíždí do Turecka.

Průměrná cena pobytu pro individuálního cestovatele podle Řezníčkové činí zhruba 20.500 korun. Hotely, které většina lidí využívá při rekreaci, nikoliv obchodní cestě, mají zpravidla omezený počet jednolůžkových pokojů. "Lidé, kteří se na dovolenou vydají sami, tak musejí počítat s tím, že náklady nebudou poloviční, než kdyby odjeli ve dvou, ale spíše srovnatelné, někdy i vyšší," řekla.

U některých zájezdů cestovní kanceláře podle zjištění ČTK ve fakultativních službách uvádějí příplatek za jednolůžkový pokoj ve výši několika tisíc korun v závislosti na délce pobytu.

Zvyšující se zájem individuálních turistů o zájezdy s cestovní kanceláří sleduje i Čedok. Oblíbené jsou podle jeho mluvčí Kateřiny Pavlíkové různé poznávací cesty, stále více i dovolené u moře. "V porovnání se všemi cílovými skupinami u nás však naprosto převažují rodiny s dětmi, páry nebo skupiny přátel," uvedla.

Mluvčí CK Fischer Jan Bezděk ČTK sdělil, že individuální cestovatelé mají obvykle zájem spíše o klidnější ubytování nebo přímo hotely určené pouze pro dospělé. "Často také jezdí do míst, která nabízejí možnosti dodatečných výletů a poznávání okolí," řekl. Dodal, že mezi klienty převažují lidé cestující s rodinou nebo přáteli.

Cestovní kanceláře letos hlásí rekordní sezonu, u velkých kanceláří často překonává i předpandemický rok 2019. Extrémní zájem podle Bezděka neopadá ani s blížícím se koncem prázdnin. "Jednak si lidé prodlužují léto a vyrážejí do destinací jako Řecko, Španělsko nebo Turecko a zároveň už klienti plánují a nakupují exotické dovolené v podzimním a zimním období," uvedl mluvčí CK Exim Tours Petr Kostka. Lidé budou podle něj mít k dispozici větší možnosti odletů, do Spojených arabských emirátů bude Exim Tours vypravovat lety každý den, některé dny i vícekrát.