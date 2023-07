Čižinský: Štvanická lávka se otevře v pátek v poledne

Praha - Štvanická lávka, která spojí pražské čtvrtě Holešovice a Karlín, se otevře v pátek 28. července v poledne. Na sociálních sítích to uvedl starosta Prahy 7 Jan Čižinský (Praha Sobě). O pátečním termínu již dříve také architekt Adam Gebrian. Stavba lávky začala loni v lednu. Pěším a cyklistům usnadní cestu na ostrov Štvanice a zároveň propojí městské části. Spojení do dokončení lávky zajišťuje přívoz, jehož provoz poté skončí. Stavba je dlouhá asi 300 metrů a její cena je zhruba 300 milionů korun.

Na holešovickém břehu Vltavy bude nástup na lávku na Bubenském nábřeží před branou do Pražské tržnice. V Karlíně na Rohanském nábřeží vyústí na cyklostezku vedoucí po protipovodňové bariéře. Lávka překlene 38 metrů mezi Karlínem a Štvanicí a 149 metrů mezi Štvanicí a Holešovicemi. Lávka má pět pilířů, kdy dva jsou na Štvanici, dva ve Vltavě a poslední v Karlíně.

Lidé se mohou pěšky z Karlína do Holešovic dostat nyní pouze přes frekventovaný Hlávkův most nebo oklikou přes Rohanský ostrov a Libeňský most. Na Štvanici se pak dostanou pouze z Hlávkova mostu či přívozem. Lávka bude i spojnicí pro cyklisty, protože propojí páteřní cyklostezky vedoucí na obou březích Vltavy.

V roce 2020 otevřela Praha novou lávku z Císařského ostrova do Troje. Původní se zřítila na konci roku 2017.