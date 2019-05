Cizinka chtěla z Prahy vyvézt 18 kg malých úhořů do Vietnamu

Praha - Cizinka chtěla z Prahy do Vietnamu vyvézt 18 kilogramů malých úhořů. Žena původem z Malajsie se 70.000 úhořů snažila pašovat z Prahy přes Paříž do Hanoje ve třech kufrech. Celníci ji zadrželi 5. ledna a byla vzata do vazby. Šlo o první zachycený případ v ČR, dosud byly takové případy časté zejména v západní Evropě. Způsob provedení ukazuje na mezinárodní skupinu pašeráků. Vyplývá to z dnešních informací Celního úřadu Praha Ruzyně, České inspekce životního prostředí a ministerstva životního prostředí. Úhoři nakonec obohatili české řeky, kam jich byla většina vypuštěna v dubnu. V asijských zemích jsou mladí úhoři vysoce ceněným zbožím.

Žena pašovala úhoře ve 36 sáčcích naplněných vodou. Celková hmotnost sáčků s vodou a úhoři dosáhla téměř 40 kilogramů, popsala mluvčí Celního úřadu Praha Ruzyně Šárka Miškovská. Na velké množství organického materiálu celníky upozornila rentgenová kontrola. Šlo o úhoře ve stadiu tzv. monté, což jsou mladí úhoři do osmi centimetrů délky.

"Žena zadržená v Praze byla z Malajsie, byla vzata do vazby a případ je řešen v trestním řízení," uvedla k případu vedoucí oddělení CITES na ČIŽP Pavla Říhová. Šlo podle ní o první zachycený případ v ČR. V Evropě případů v posledních letech výrazně přibývá a záchyty jsou časté zvláště v západní Evropě, kde se úhoři pytlačí. Obchod s úhoři je podle ní srovnatelný k evropské obdobě ochodu se slonovinou. Kriminální skupiny podle Říhové často operují přes více zemí a neustále hledají nové trasy. "Z toho důvodu se zřejmě překupníci pokusili využít i ruzyňské letiště," zmínila.

Podle informací ministerstva životního prostředí způsob pašování ukazuje na mezinárodní skupinu, která působí ve více státech. Na základě informací z Česka byl s podobnou zásilkou zadržen kurýr také ve Francii, další podobné záchyty mělo i Německo a Švýcarsko.

Známý je případ z Německa, kdy celníci loni zajistili na frankfurtském letišti zásilku s 5000 mladými úhoři a při následném vyšetřování odhalili v bývalé čínské restauraci ve Frankfurtu základnu pašeráků mladých úhořů. Na místě našli 210.000 úhoříků. Podle informací německých médií mohou pašeráci v asijských zemích získat za mladé úhoře značnou částku, protože jsou považováni za lahůdku a někteří lidé věří, že mají blahodárný vliv na potenci. Prodávají se tam podle informací německých celníků a ochránců zvířat za 3000 až 5000 eur za kilogram (v přepočtu za 77.500 až 130.000 korun). Obchod s mladými úhoři je podle německých médií stejně výnosný jako obchod s drogami.

Malí úhoři se bezprostředně po zajištění na letišti v Praze stali majetkem státu. Byli v poměrně dobrém stavu a putovali do akvária Výzkumného ústavu vodohospodářského v Podbabě. Na základě darovací smlouvy pak byly exempláře převedeny Českému rybářskému svazu, který je na jaře odchoval a poté vypustil do českých řek. Většina byla vypuštěna v dubnu, zbývající v těchto dnech, uvedlo ministerstvo. Podle Říhové úhoři pocházeli pravděpodobně z Portugalska, Španělska nebo Francie, kde je v ústí velkých řek loví pytláci. Malí úhoři totiž od října do června migrují z Atlantiku a v noci vstupují do evropských řek. Nejsilnější tah je kolem novoluní, kdy je také aktivita pytláků největší.

Úhoř říční je zařazen na seznam chráněných živočichů podle úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES). Jsou na červeném seznamu kriticky ohrožených živočichů a hrozí jim vyhynutí. V českých řekách jich v posledních desetiletích není mnoho, většina jich uhyne v lopatkách vodních elektráren a poslední dobou populaci ohrožuje právě i nelegální obchod. Podle ministerstva jde o velmi výnosný obchod s nízkým rizikem odhalení. Za posledních 30 let poklesl stav úhořů o 90 procent. Rybářské svazy se snaží úhoře do vod nasazovat, ale ceny malých úhořů vystoupaly až na 26.000 Kč za kilogram. Český rybářský svaz loni vysadil do revírů 1,2 milionu kusů úhoře za téměř deset milionů korun.