Cizinecká policie bude mít 11 velitelsko-štábních vozidel za 126 milionů Kč

Praha - Cizinecké policii bude od letošního roku sloužit 11 nových vozidel, která jsou vybavena například kamerovým a zvukovým systémem či technologií na pátrání po lidech a snímání státních poznávacích značek aut. Policisté dnes dostali první dva vozy, Novinářům je představil náměstek policejního prezidenta Martin Vondrášek. Další auta budou následovat v příštích měsících, celkově stála 126 milionů korun.

"Pro nás jsou tato vozidla důležitá, protože nejenom v rámci hraniční kontroly či v rámci bezpečnostní akce jsou schopná poskytnout monitoring prostoru, ale i pokrýt prostor signálem," uvedl náměstek. O nákupu se podle něj rozhodlo v roce 2017 v reakci na migrační vlnu v roce 2015. Na vybavení cizinecké policie vláda tehdy podle Vondráška poskytla zhruba 350 milionů korun, auta jsou poslední položkou tohoto projektu.

Vozy mohou podle náměstka ředitele cizinecké policie Petra Malovce komunikovat s policisty v terénu i v oblastech, kde není mobilní signál. Mohou také přijímat digitální signál či signál z vrtulníků. Jsou vybavena kamerovým a zvukovým systémem. Lze je použít na pátrání po lidech v nedostupných oblastech i na kontroly vozidel. Auta mohou sloužit i jako střediska, odkud lze řídit policisty a akce. Je z nich přístup do všech policejních databází. "Policisté zatím takto vybavená vozidla nemají," uvedl Malovec.

Vozidla budou rozdělena do 11 krajů, které mají hranice se sousedními státy. První dva vozy poputují do Liberce a Karlových Varů. Tři kraje, které hranici nemají, tedy Praha, Středočeský kraj a Vysočina, by podle Vondráška měly dostat později vozy z rozpočtu policie.