Cizinec obviněný ze znásilnění a pokusu o vraždu dívky jde do vazby

Plzeň - Okresní soud v Plzni dnes odpoledne poslal do vazby osmnáctiletého cizince, kterého policie ve čtvrtek obvinila ze znásilnění a z pokusu o vraždu mladé dívky. ČTK to řekla policejní mluvčí Pavla Burešová. Podle neoficiálních informací ČTK může obviněnému muži hrozit u soudu až výjimečný trest. Policie o obviněném řekla, že je cizinec dlouhodobě žijící v ČR, odmítá ale říci, z jaké země. Plzeňský primátor Roman Zarzycký (ANO), který kvůli situaci svolal bezpečnostní tým, na svém facebookovém profilu napsal, že obviněný je Ukrajinec, nikoliv ale uprchlík. Varoval před násilím a vyzval lidi, aby nechali policii pracovat.

Lidé na sítích volají po přísném trestu, píšou nenávistné komentáře a hovoří i o svolání demonstrace proti Ukrajincům. Před generalizací a rozdmýcháváním nesnášenlivosti kvůli národnosti útočníka varoval i ministr vnitra Vít Rakušan (STAN).

Podle dostupných informací není na víkend žádný protest v Plzni oznámený. Policisté se informacemi o možné demonstraci či veřejném protestu zabývají a prověřují je. "Policie je připravena zajistit veřejný pořádek, bezpečnost a plynulost silniční dopravy a případně zjišťovat a řešit možná protiprávní jednání," uvedla policejní mluvčí.

"Zavrženíhodný násilný čin, ke kterému došlo v Plzni, policie bezodkladně vyšetřuje, pachatel si už vyslechl obvinění. Doufám, že jeho oběť bude nakonec v pořádku. Ke generalizacím a rozdmýchávání nesnášenlivosti kvůli národnosti útočníka není důvod. Stejně jako násilí, které právem odsuzujeme, takové věci do civilizované společnosti nepatří," uvedl Rakušan.

Obviněný muž podle policie vylákal v úterý v noci dívku na procházku kolem řeky v části Lobzy v obvodu Doubravka. Podle neoficiálních informací jí je 15 let. "Jelikož se dívka s mužem po určitou dobu znala, souhlasila. Po chvíli změnil muž směr a nečekaně se vydal do nedalekého lesíku. Dívce svázal ruce, přelepil ústa a znásilnil ji. Následně ji způsobil ještě řezné zranění a vyhrožoval smrtí. Pak dívku zabalil do pytle, shodil ze srázu do lesa a z místa odešel," popsala případ ve čtvrtek policie. Dívka podle ní předstírala smrt, což jí zřejmě zachránilo život. Po mužově odchodu se dostala z místa pryč a zavolala si zdravotnickou záchrannou službu.

"Nad rámec již uvedeného můžeme z naší strany potvrdit, že obviněným je cizinec, který zde dlouhodobě žije. Stále platí, že názory jsou jedna věc a šíření nenávisti věc druhá. Nikomu to nepomůže. Nenávist je nepřijatelná a naší povinností je prošetřit všechny trestné činy," uvedla dnes policie v reakci na ohlasy lidí na sociálních sítích.

"Dívky je mi obrovsky líto. Jako otec stejně staré dcery si ani nedokážu představit, jakým peklem musela projít. Takový čin nemá žádné ospravedlnění a ani ten nejtvrdší trest nebude pro pachatele dostatečný. Nedošlo jen k ublížení na zdraví, ale i k psychické újmě, kterou si dívka ponese celý život. Doufám, že bude silná a přes celou věc se v rámci možností co nejdříve překlene. Je na místě poděkovat Policii ČR a doufat, že spravedlnost si pachatele ještě najde. Myslím na celou rodinu," napsal Zarzycký. Později doplnil, že situaci ve městě nepodceňuje a intenzivně se jí zabývá. "Pro mě osobně je to priorita číslo 1. Platí, že k případu přistupuji podle principu padni komu padni. Prosím všechny, nechme teď pracovat policii, která zadržela pachatele v jednotkách hodin a má mou plnou důvěru. Násilí neprospěje nikomu," uvedl.