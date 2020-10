Cizinci ukradli v Hradci a Pardubicích z aut filtry za 1,6 mil.Kč

Hradec Králové - Policie v minulých dnech zatkla tři cizince podezřelé z krádeží filtrů pevných částic ze zaparkovaných dodávek v Hradci Králové a v Pardubicích se škodou přes 1,6 milionu korun. Mužům ve věku od 38 do 43 let v případě odsouzení hrozí až osm let vězení. Všichni jsou stíháni vazebně. ČTK to dnes řekla mluvčí hradecké policie Iva Kormošová.

Cizinci se podle policie zaměřili na dodávky Renault Master a Opel Movano zaparkované na volně přístupných místech v obou krajských městech. "Z aut po demontáži uchycovacích šroubů a přeskřípnutí dvou gumových hadic demontovali filtr pevných částic," řekla mluvčí. Filtry podle detektivů ukradli z 22 aut. Následně je dodávali do své země jako náhradní díly.

Policie po zlodějích pátrala dva měsíce. "K jejich dopadení dopomohl hlavně kvalitní městský kamerový systém v Pardubicích," uvedla mluvčí. Všechny tři cizince policie obvinil z krádeže. Jednačtyřicetiletý muž byl navíc obviněn z maření úředního rozhodnutí, protože v září 2019 mu byl uložen za krádež tříletý trest vyhoštění.