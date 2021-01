Cizinci tvoří 15 procent zaměstnanců v ČR, podíl se zvyšuje

Praha - Cizinci tvoří zhruba 15 procent zaměstnanců v Česku. Za poslední desetiletí se podíl zahraničních pracovníků na českém trhu práce téměř ztrojnásobil. Zaměstnanců ze zahraničí přibylo ve všech odvětvích. Koronavirová krize loni růst jejich počtu přerušila, ale jen dočasně. Výsledky na tiskové konferenci představil Dalibor Holý z Českého statistického úřadu (ČSÚ). Údaje jsou za období od roku 2010 do roku 2019.

"Je důležité si uvědomit, že bez cizinců by v Česku zaměstnanost vůbec nevzrostla. Za období let 2010 až 2019 nám tady přibylo 407.000 zaměstnanců-cizinců a českých zaměstnanců přitom 63.000 ubylo. Má to samozřejmě demografické důvody," uvedl Holý. Česká společnost stárne. Ubývá lidí v aktivním věku, přibývá seniorů.

V roce 2010 pracovalo v Česku zhruba 215.400 zahraničních zaměstnanců. Tvořili 5,5 procenta zaměstnanců v Česku. Na konci roku 2019 mělo zaměstnání v ČR téměř 621.900 lidí z ciziny. Podíl vzrostl na 14,7 procenta.