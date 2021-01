Cizinci tvoří 15 procent zaměstnanců v ČR, podíl se zvyšuje

Praha - Cizinci tvoří zhruba 15 procent zaměstnanců v Česku. Za poslední desetiletí se podíl zahraničních pracovníků na českém trhu práce téměř ztrojnásobil. Zaměstnanců ze zahraničí přibylo ve všech odvětvích. Koronavirová krize loni růst jejich počtu přerušila, ale jen dočasně. Výsledky na tiskové konferenci představil Dalibor Holý z Českého statistického úřadu (ČSÚ). Údaje jsou za období od roku 2010 do roku 2019.

"Je důležité si uvědomit, že bez cizinců by v Česku zaměstnanost vůbec nevzrostla. Za období let 2010 až 2019 nám tady přibylo 407.000 zaměstnanců-cizinců a českých zaměstnanců přitom 63.000 ubylo. Má to samozřejmě demografické důvody," uvedl Holý. Česká společnost stárne. Ubývá lidí v aktivním věku, přibývá seniorů.

V roce 2010 pracovalo v Česku zhruba 215.400 zahraničních zaměstnanců. Tvořili 5,5 procenta ze 3,89 milionu zaměstnanců v Česku. Na konci roku 2019 mělo zaměstnání v ČR téměř 621.900 lidí z ciziny. Podíl vzrostl na 14,7 procenta. Zaměstnanců bylo celkem 4,23 milionu.

V řadě odvětví tvořili cizinci před koronavirovou epidemií výraznou část pracovní síly. V zemědělství a lesnictví jejich podíl od roku 2010 vzrostl z necelých čtyř procent na 17 procent. V ubytování, stravování a pohostinství představovali čtvrtinu zaměstnanců. Před desetiletím to bylo necelých šest procent.

Ve stavebnictví od roku 2010 podíl vzrostl ze 14 na 28 procent. V odvětví administrativních a podpůrných činností, kam spadají podle Holého agentury práce, tvořili cizinci předloni 54 procent zaměstnanců. V roce 2010 to byla desetina. Ve zpracovatelském průmyslu se podíl zvedl ze šesti na téměř 16 procent. V roce 2010 průmyslové podniky zaměstnávaly 66.000 cizinců, předloni 178.700.

Podle Holého Češi přicházeli v posledním desetiletí do oborů vzdělávání, zdravotní a sociální péče, vědy a informačních a komunikačních činností. "Všechna tato odvětví jsou zajímavá tím, že tam je potřeba více kvalifikované práce, tedy kvalifikovanější lidé," uvedl Holý. Dodal, že každý třetí cizinec pracoval v Česku na pomocných a nekvalifikovaných pozicích. Téměř 23 procent pak obsluhovalo stroje a zařízení či se věnovalo řemeslu.

"Dominantně cizinci směřují tam, kde není důležitá jazyková bariéra, to znamená do dělnických profesí," uvedl Holý. Podotkl, že v Česku je ale i skupina vysoce kvalifikovaných expertů ze zahraničí, a to třeba v oboru informačních technologií.