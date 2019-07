Cizinci podali odpor proti trestům za posprejování Karlova mostu

Praha - Neobjasněné očištění pilíře Karlova mostu od sprejerského nápisu v noci na neděli bylo neodborné. Na zdi zůstaly zbytky zateklé barvy, řekla dnes novinářům mluvčí Technické správy komunikací (TSK) Barbora Lišková. Do spár mohlo zatéct také ředidlo. Restaurátor proto dnes odebral vzorky kamene. Laboratoř má zjistit, jaký prostředek byl k očištění použit. U Karlova mostu se kvůli odstraněnému graffiti ráno sešli zástupci magistrátních památkářů, Národního památkového ústavu a TSK. Obhájce dvou německých turistů podal odpor proti rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 1, který jim za posprejování Karlova mostu v Praze uložil roční podmínky, pětileté vyhoštění, stotisícové peněžité tresty a náhradu škody ve výši 40.000 korun.

Dva němečtí mladíci v polovině července nasprejovali na pilíř mostu nápis o rozměrech pět krát dva metry. Restaurátoři ho v sobotu začali odstraňovat, plánovali, že práce budou trvat do půlky srpna. V noci na neděli nápis neočekávaně zmizel.

"K očištění došlo nějakým proudem. Na zemi jsou stékance. Jestli byla použita chemikálie, nemusíme nyní poznat. Kdyby to byla chemikálie, byla by to jistě těkavá látka, která nemusí být cítit," řekl ČTK restaurátor Jan Mjartan, který měl odstranění graffiti na starost. V pátek podepsal s TSK na zakázku smlouvu.

Podle Liškové je smlouva na 40.000 korun stále platná. Po laboratorním rozboru bude muset restaurátor pilíř dočistit, případně kameny opravit, řekla. Výsledky z laboratoře by měly být k dispozici do několika dnů.

K neočekávanému očištění kamenů se nikdo nepřihlásil. Na místě nejsou městské kamery, podle Liškové mohly akci zachytit soukromé kamery, pokud v okolí jsou.

Pražská policie zatím kvůli odstranění graffiti z Karlova mostu neobdržela žádná trestní oznámení, událost však přesto řeší. "Touto věcí se zabýváme sami, z vlastní iniciativy. Zjišťujeme veškeré okolnosti," sdělila na dotaz ČTK mluvčí pražských policistů Eva Kropáčová s tím, že v současné době jde o obecné prověřování věci, ne o podezření z konkrétního trestného činu. "Ve chvíli, kdy by vyvstaly nějaké informace, které by opravňovaly zahájení úkonů (trestního řízení), tak to samozřejmě uděláme," doplnila.

Vzhledem k velikosti graffiti museli metodu čištění schválit památkáři z pražského magistrátu i generálního ředitelství Národního památkového ústavu. Restaurátorskému záměru předcházel rozbor použitých sprejů.

Cizinci podali odpor proti trestům za posprejování Karlova mostu

Obhájce dvou německých turistů podal odpor proti rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 1, který jim za posprejování Karlova mostu v Praze uložil roční podmínky, pětileté vyhoštění, stotisícové peněžité tresty a náhradu škody ve výši 40.000 korun. Soudkyně tak na počátek září nařídila hlavní líčení. ČTK to dnes řekla mluvčí soudu Dana Šindelářová. Během líčení se podle ní bude řešit i otázka neobjasněného odstranění graffiti v noci na neděli.

"Došlo k poměrně zásadnímu obratu," uvedla Šindelářová. Cizinci si podle ní zvolili obhájce, který se ale neúčastnil červencového zasedání, na kterém soudkyně Pavla Hájková rozhodla o potrestání obou mužů. V den soudního zasedání zaslal plnou moc k jejich zastupování. Soud zasedání dokončil a rozhodl. Soudkyně uvedla, že je rozhodnutí pravomocné. Státní zástupce s ním souhlasil. Následně ale soud zaslal verdikt zvolenému obhájci, který v zákonné lhůtě podal proti oběma trestním příkazům opravný prostředek - odpor, uvedla mluvčí.

Líčení bude zahájeno 4. září. Podle Šindelářové se bude v rámci dokazování řešit i odstranění nápisu. "Soud zatím neobdržel žádné sdělení o tom, kdo, jakým způsobem graffiti odstranil a na čí náklady. Důležitou otázkou bude rovněž zjištění, zda odstraněním nedošlo ke způsobení nějaké další škody, která by měla souvislost s uvedenou trestní věc," dodala.