Cítím se neporazitelný, řekl Verstappen po výhře v Miami

Miami (USA) - Nizozemský pilot formule 1 Max Verstappen získal po nedělním vítězství ve Velké ceně Miami sebevědomí. Úřadující mistr světa triumfoval v pátém závodě sezony navzdory startu až z devátého místa a navýšil vedení v čele šampionátu na 14 bodů před týmovým kolegou Sergiem Pérezem. V rozhovoru pro Sky Sports Verstappen řekl, že se cítí neporazitelný.

"Vždycky se cítím neporazitelný. Občas ale mají i ostatní dobrý den, mohou se k vám přiblížit, utkat se s vámi, nebo se před vás dostat. Důležité je, aby člověk vždy odevzdal co možná stoprocentní výkon," uvedl Verstappen.

Pětadvacetiletému Nizozemci nevyšla ve Spojených státech kvalifikace. Skončil v její závěrečné části bez měřeného kola. Při prvním pokusu chyboval a následně doplatil na nehodu před ním jedoucího Charlese Leclerca z Ferrari. Vedení závodu poté kvalifikaci předčasně ukončilo. "Nebylo to ideální, takže to nemohu hodnotit jako perfektní víkend. Sezona je ale dlouhá a vždycky se snažím být co nejlepší," řekl Verstappen.

Rodák z Hasseltu, který útočí na třetí mistrovský titul za sebou, zajížděl v závodě jedno nejrychlejší kolo za druhým a už v 15. okruhu se propracoval na druhé místo. Díky tvrdším pneumatikám vydržel na trati déle a po zastávce v boxech 12 kol před koncem využil čerstvé gumy k předjetí Péreze. Nakonec vyhrál o více než pět sekund, připsal si třetí vítězství v sezoně a 38. celkově. Získal také prémiový bod za nejrychlejší kolo v závodě.

"Max byl prostě silnější a neměl jsem na něj. Musíme se podívat na to, proč tomu tak bylo, a vrátit se do dalšího závodu v Imole k našemu normálu," řekl Pérez, který si stěžoval především na drolení pneumatik v úvodní části závodu.

Verstappen vyhrál v Miami podruhé za sebou, ale po závodě si vyslechl i bučení od některých fanoušků, kteří s jeho dominancí nejsou spokojení. "Myslím, že je to normální, když vítězíte, ale lidem se zrovna nelíbí, kdo vyhrává. Dokud stojím na nejvyšším stupínku, jsem s tím absolutně v pohodě. Hlavní je, že si odsud odvážím trofej a oni jdou domů a mohou... mít hezký večer," dodal Verstappen.