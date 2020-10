Cítil jsem, že to bude dobrý zápas, řekl Holeš

Larnaka (Kypr) - Defenzivní univerzál Tomáš Holeš ozdobil druhý start za českou fotbalovou reprezentaci premiérovým gólem. V přípravném duelu proti domácímu Kypru jím pomohl k výhře 2:1. Holeš cítil, že se zápas povede. Zároveň přiznal, že nebyl tak nervózní jako před měsícem, kdy si premiéru v národním týmu odbyl v narychlo poskládaném složení.

Češi zkraje září zvítězili v Lize národů na Slovensku 3:1, ale kvůli dvěma nákazám koronavirem v realizačním týmu zamířil původní výběr včetně trenéra Jaroslava Šilhavého do izolace. Na následný duel se Skotskem ho nahradil narychlo sestavený výběr, v němž při porážce 1:2 nechyběl ani Holeš.

"Dneska jsem cítil, že na hřišti byli dobří hráči. Cítil jsem, že to bude dobrý zápas. Minule jsem vůbec nevěděl, co mám od toho čekat, sešli jsme se na poslední chvíli v improvizované sestavě, navíc proti Skotům. Minule to bylo horší," řekl Holeš v nahrávce pro média.

Pomohl mu i fakt, že nastoupil vedle Antonína Baráka z Verony a Vladimíra Daridy z Herthy Berlín. "Oba jsou to velmi kvalitní hráči, hrají za výborné kluby. Jsem vůbec rád, že jsem si s nimi mohl zahrát," uvedl sedmadvacetiletý slávista.

Z branky měl obrovskou radost. "Pro mě je to první sraz v kompletní reprezentaci, druhý start a hnedka gól, takže za to jsem samozřejmě šťastný," prohlásil Holeš.

Skóre utkání otevřel v 13. minutě hlavou. "'Provi' (Provod) to hezky kopl na zadní a vypadalo to, že brankář bude boxovat, ale podběhl to. Čekal jsem to, takže jsem tam byl sám a jenom jsem to trknul do branky," popsal Holeš gólovou akci.

Soupeř poté srovnal, ale Darida ve 43. minutě z penalty rozhodl o výhře Čechů. "Celý zápas jsme byli lepší, silnější na balonu. Byli zalezlí v bloku, čekali na brejky a na to, co jim nabídneme za chyby. Byli jsme silnější, měli jsme tam ještě spoustu situací, které jsme mohli dohrát lépe, do gólu, ale bohužel jsme je nevyužili, ale i tak 2:1," konstatoval bývalý hráč Hradce Králové a Jablonce.

Šilhavého svěřenci přitom před utkáním absolvovali jediný trénink. "Samozřejmě ideálnější by bylo, kdybychom potrénovali víc, ale tak to bylo. Včera jsme si zkusili taktické věci. Myslím si, že trenéři nás na to dobře připravili," řekl Holeš.