Čistý zisk skupiny ČSOB ve čtvrtletí stoupl o 68 procent na 4,62 miliardy korun

Praha - Čistý zisk skupiny ČSOB v prvním čtvrtletí letošního roku stoupl meziročně o 68 procent na 4,62 miliardy korun. Objem aktiv pod správou jí vzrostl o 14 procent na 290 miliard korun. ČSOB, která patří mezi největší tuzemské banky, to dnes sdělila ČTK. Ostatní velké banky zaznamenaly také výrazný nárůst zisku. Mateřské skupině KBC zisk v prvním čtvrtletí naopak klesl.

"Hlavní vliv na ziskovost naší bankopojišťovací skupiny měl v prvním čtvrtletí především růst čistého úrokového výnosu a výborná kvalita úvěrů. Celkový objem poskytnutých úvěrů se zvýšil meziročně o sedm procent," uvedl generální ředitel ČSOB Aleš Blažek.

Objem úvěrů ČSOB stoupl na 851 miliard Kč. Z toho úvěry na bydlení vzrostly o dvě procenta na 495 miliard Kč. To znamenalo zpomalení růstu. Zájem podle firmy polevil i kvůli prudkému zvyšování úroků Českou národní bankou. "Zdražování úvěrů nejvíce dopadá na mladou generaci. Proto jsme přišli s programem pro žadatele o hypotéky ve věku do 36 let," uvedl člen představenstva ČSOB zodpovědný za retail Jan Sadil.

Podle společnosti naopak pokračoval zvýšený zájem o úvěry u firem. "Poptávku po úvěrech našich firemních klientů zvyšuje i potřeba financování provozu. Podniky meziročně platí mnohem více za energie, paliva i řadu dalších vstupů, snaží se rovněž předzásobit, sjednávat měnové zajištění a myslí také na dlouhodobé investice," doplnil člen představenstva ČSOB zodpovědný za vztahové bankovnictví Ján Lučan.

Klientské vklady narostly meziročně o sedm procent na 1,179 bilionu Kč. Provozní výnosy byly 11,9 miliardy Kč, což byl proti loňskému prvnímu čtvrtletí nárůst o 41 procent. Provozní náklady bez bankovních daní se zvýšily o 14 procent na 4,9 miliardy Kč. Podíl problematických úvěrů byl na konci března 1,88 procenta. Počet uživatelů mobilního bankovnictví ČSOB Smart meziročně stoupl o 53 procent a transakcí o 46 procent.

Meziroční růst výsledků hlásí i další velké banky v ČR. Komerční bance stoupl v prvním čtvrtletí čistý zisk meziročně o 75,9 procenta na 3,5 miliardy korun, České spořitelně o 84,3 procenta na pět miliard korun. Čistý zisk Moneta Money Bank stoupl o 116 procent na 1,3 miliardy korun, Raiffeisenbank meziročně o 99 procent na 1,19 miliardy korun.

ČSOB získala v dubnu stoprocentní podíl ve společnosti Mallpay, největším poskytovateli odložených plateb v Česku. Dosud byla Mallpay společným podnikem ČSOB a skupiny Mall Group, ve kterém měli oba partneři poloviční podíl. Cenu transakce banka nezveřejnila.

Do skupiny ČSOB patří ČSOB, Hypoteční banka, ČSOB stavební spořitelna, ČSOB Penzijní společnost, ČSOB Leasing a ČSOB Factoring. ČSOB je součástí mezinárodní bankovní a pojišťovací skupiny KBC, která aktivně působí v Belgii a zemích střední a východní Evropy.

Belgická finanční skupina KBC dnes oznámila, že v prvním čtvrtletí snížila meziročně čistý zisk o 17,8 procenta na 458 milionů eur (11,7 miliardy Kč). Výnosy stouply o 9,5 procenta na 2,1 miliardy eur.