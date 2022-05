Čistý zisk skupiny ČSOB ve čtvrtletí stoupl o 68 procent na 4,62 miliardy korun

Praha - Čistý zisk skupiny ČSOB v prvním čtvrtletí letošního roku stoupl meziročně o 68 procent na 4,62 miliardy korun. Objem aktiv pod správou jí vzrostl o 14 procent na 290 miliard korun. ČSOB, která patří mezi největší tuzemské banky, to dnes sdělila ČTK. Ostatní velké banky zaznamenaly také výrazný nárůst zisku.

"Hlavní vliv na ziskovost naší bankopojišťovací skupiny měl v prvním čtvrtletí především růst čistého úrokového výnosu a výborná kvalita úvěrů. Celkový objem poskytnutých úvěrů se zvýšil meziročně o sedm procent," komentoval výsledky generální ředitel ČSOB Aleš Blažek.

Objem úvěrů ČSOB stoupl na 851 miliard Kč. Z toho úvěry na bydlení vzrostly o dvě procenta na 495 miliard Kč. To znamenalo zpomalení růstu. Zájem podle firmy polevil i kvůli prudkému zvyšování úroků Českou národní bankou. "Zdražování úvěrů nejvíce dopadá na mladou generaci. Proto jsme přišli s programem pro žadatele o hypotéky ve věku do 36 let," uvedl člen představenstva ČSOB zodpovědný za retail Jan Sadil.

Podle společnosti naopak pokračoval zvýšený zájem o úvěry u firem. "Poptávku po úvěrech našich firemních klientů zvyšuje i potřeba financování provozu. Podniky meziročně platí mnohem více za energie, paliva i řadu dalších vstupů, snaží se rovněž předzásobit, sjednávat měnové zajištění a myslí také na dlouhodobé investice," doplnil člen představenstva ČSOB zodpovědný za vztahové bankovnictví Ján Lučan.

Klientské vklady narostly meziročně o sedm procent na 1,179 bilionu Kč. Provozní výnosy ČSOB byly 11,9 miliardy Kč, což byl proti loňskému prvnímu čtvrtletí nárůst o 41 procent. Provozní náklady bez bankovních daní se zvýšily o 14 procent na 4,9 miliardy Kč. Podíl nevýkonných úvěrů z celého úvěrového portfolia byl na konci března 1,88 procenta. Počet uživatelů mobilního bankovnictví ČSOB Smart meziročně stoupl o 53 procent a transakcí o 46 procent.

Meziroční růst výsledků hlásí i další velké banky v ČR. Komerční bance stoupl v prvním čtvrtletí čistý zisk meziročně o 75,9 procenta na 3,5 miliardy korun, České spořitelně o 84,3 procenta na pět miliard korun. Čistý zisk Moneta Money Bank stoupl o 116 procent na 1,3 miliardy korun, Raiffeisenbank meziročně o 99 procent na 1,19 miliardy korun.

ČSOB získala v dubnu stoprocentní podíl ve společnosti Mallpay, největším poskytovateli odložených plateb v Česku. Doposud byla Mallpay společným podnikem ČSOB a skupiny Mall Group, ve kterém měli oba partneři poloviční podíl. Cenu transakce banka nezveřejnila.

Do skupiny ČSOB patří ČSOB, Hypoteční banka, ČSOB stavební spořitelna, ČSOB Penzijní společnost, ČSOB Leasing a ČSOB Factoring. ČSOB je součástí mezinárodní bankovní a pojišťovací skupiny KBC, která aktivně působí v Belgii a zemích střední a východní Evropy.