Čistý zisk ČEZ vzrostl v pololetí o devět procent, rostly i tržby

Praha - Čistý zisk energetické společnosti ČEZ vzrostl v prvním pololetí meziročně o devět procent na 14,7 miliardy korun. Provozní zisk před odpisy (EBITDA) se zvýšil o 11 procent na 38,7 miliardy korun, provozní výnosy ČEZ vzrostly o šest procent na 106,3 miliardy korun, oznámila dnes firma. Společnost uvedla, že pandemie koronaviru na ní měla jen omezený dopad. Je to jeden z důvodů, proč pro letošní rok zvýšila očekávaný zisk na 21 až 23 miliard korun z dřívějšího výhledu 19 až 22 miliard. Většina analytiků označila výsledky za mírně pozitivní.

"ČEZ v prvním pololetí těžil z asi o 17 procent meziročně vyšších zajištěných cen elektřiny, což mu společně s vysokými zisky z obchodování s komoditami pomohlo k 11procentnímu meziročnímu růstu provozního zisku. Ty v nejvíce zasaženém druhém čtvrtletí klesaly přibližně o deset procent. Objem výroby klesal podobně, když firma optimalizovala výrobu z dražších uhelných elektráren," uvedl analytik České spořitelny Petr Bártek.

Spotřeba elektřiny na distribučním území společnosti ČEZ Distribuce v prvním pololetí především kvůli koronaviru meziročně poklesla o pět procent. Spotřeba u velkých podniků byla nižší o 9,7 procenta, spotřeba domácností naopak rostla o 4,2 procenta. Ve druhém čtvrtletí byla spotřeba elektřiny meziročně nižší o 10,7 procenta.

Finanční ředitel ČEZ Martin Novák v dnešním rozhovoru s ČTK uvedl, že skupina ve druhém čtvrtletí prodala dva polské projekty větrných elektráren Krasin a Sakówko investičnímu fondu KGAL. Zahájení prodeje hlavní části polských aktiv, kterými jsou černouhelné elektrárny Skawina a Chorzów a další aktiva mimo firem podnikajících v moderních energetických službách (ESCO), by podle něj ČEZ rád zahájil v druhé polovině letošního roku.

Cenu prodeje větrných projektů Novák neuvedl. "Jde o rozprodej portfolia společnosti Eco-Wind, jejíž pozůstatky v Polsku máme. Původně jsme plánovali postavit v Polsku portfolio větrných elektráren, pak ale došlo ke změně legislativy a většinu projektů jsme nebyli schopni realizovat. Tak jsme se rozhodli ty projekty dotáhnout do nějakého stavu povolovacího procesu - územní rozhodnutí, stavební povolení, přípojka. Už ale nechceme jít do toho rizika, že to budeme fyzicky stavět my," řekl Novák.

Finanční ředitel dále uvedl, že ČEZ stále nevylučuje, že se přihlásí do výběrového řízení, ve kterém Český telekomunikační úřad (ČTÚ) formou elektronické aukce rozdělí rádiové kmitočty pro rychlé mobilní sítě 5G. Firma podle něj v současnosti analyzuje podmínky, které v pátek oznámil ČTÚ. Novák dále uvedl, že je možné, že ČEZ se do tendru přihlásí sám, nevyloučil však ani konsorcium s jinou společností.

ČEZ je největší česká energetická firma. Majoritním akcionářem firmy je stát, který drží přes ministerstvo financí 70 procent akcií.