Čistá ruská ropa dorazí do ČR kolem 20. až 22. května, řekl Švagr

Praha - Čistá ruská ropa dorazí do České republiky kolem 20. až 22. května. Původní termín kolem 15. května vzal za své kvůli technickým problémům. České televizi to dnes řekl předseda Správy státních hmotných rezerv (SSHR) Pavel Švagr. Dodal, že Unipetrol tak s největší pravděpodobností požádá o další zápůjčku. Do ropovodu Družba, kterým teče ropa i do České republiky, se minulý měsíc dostala surovina znečištěná organickým chloridem. Ten může poškodit rafinerie. Země napojené na ropovod proto dovoz ruské ropy zastavily.

"Informace, že někdy kolem 22. května by ropa měla být v České republice, se zdá zatím velmi validní. Na Slovensku se počítá někdy mezi 16. až 18. květnem," řekl Švagr.

Do rafinerie petrochemického holdingu Unipetrol v Litvínově od 1. května teče ropa ze státních hmotných rezerv, která byla podle Švagra konfigurována zhruba do 15. května. "Unipetrol podle předběžných informací připravuje dopis, sdělení, ve kterém požádá stát s největší pravděpodobností o další zápůjčku. Právě na překlenutí toho období do doby, než začne proudit čistá ropa," uvedl Švagr. Podrobnosti bude v pátek projednávat pracovní skupina Národní organizace pro společný postup ve stavu ropné nouze (NESO), dodal.

První zápůjčka Unipetrolu byla podle Švagra větší než 100.000 tun ropy. Stát má zásoby ropy a ropných produktů na 84 dnů, zápůjčka Unipetrolu byla na zhruba deset dní, uvedl.

Ruské úřady v souvislosti s kontaminací zadrželi čtyři lidi. Podle ruského ministra energetiky Alexandra Novaka vyšetřování odhalilo skupinu podniků, která za kontaminací ropovodu stojí.