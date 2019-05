Čistá ropa z Ruska by měla do ČR přitéct mezi 26. a 28. květnem

Praha - Čistá ropa z Ruska by měla do Česka přitéct mezi 26. a 28. květnem. Na twitteru to uvedl předseda Správy státních hmotných rezerv (SSHR) Pavel Švagr. Nový termín je o něco pozdější než předchozí - nejprve se hovořilo o 15. květnu, později o 20. až 25. květnu. Švagr dnes také poznamenal, že druhá zápůjčka ropy z nouzových zásob státu pokryje výrobu Unipetrolu v Litvínově do konce května. Do litvínovské rafinerie teče ropa ze státních rezerv od 1. května.

"Dnes ráno jsme podepsali další smlouvu s Unipetrolem o druhé zápůjčce ropy z našich nouzových zásob. Unipetrol právě dočerpal celou první zápůjčku a dnes v noci začne čerpání z druhé. Tato druhá zápůjčka pokryje výrobu v Litvínově až do konce května," uvedl Švagr. Díky dalšímu uvolnění nouzových zásob je podle něj situace stabilní. Obě zápůjčky schválila vláda a obě překračují 100.000 tun.

Na konci dubna se do ropovodu Družba dostala ropa znečištěná organickými chloridy, které mohou poškodit rafinerie. Země napojené na ropovod včetně Česka proto dovoz sirné ruské ropy zastavily. Mezinárodní agentura pro energii (IEA) ve středu uvedla, že problém znečištění ropy v ropovodu v letošním druhém čtvrtletí se týká dodávek v objemu zhruba 250.000 barelů denně, což představuje necelá dvě procenta nabídky na evropském kontinentu.

Stát má po dvou zápůjčkách ropy petrochemickému holdingu Unipetrol zásoby ropy a ropných produktů na 68 dní. Před problémy s kontaminovanou ropou z ropovodu Družba mělo Česko zásoby na 84 dní. Evropská unie požaduje zásoby na 90 dní.

Kromě státních zásob ropy a ropných produktů mají komerční zásoby pohonných hmot také samotní distributoři. Podle Švagra mají zajištěné pokrytí příštích 14 dní a průběžně objednávají další vlaky.

Unipetrol v Česku provozuje vedle litvínovské rafinerie také rafinerii v Kralupech nad Vltavou. Ruskou sirnou ropu zpracovává však pouze rafinerie v Litvínově. Roční kapacita obou českých rafinerií je dohromady zhruba devět milionů tun ropy, z čehož na litvínovskou rafinerii připadá téměř šest milionů tun. Kralupská rafinerie naopak zpracovává nízkosirné ropy přepravované do Česka z italského Terstu přes Ingolstadt ropovodem IKL, který byl uveden do provozu v lednu 1996. Podle odborníků však lze tuto ropu použít v Litvínově jen velmi obtížně.