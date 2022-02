Čísla docením až po sezoně, body jsou cennější, řekl Hübl

Brno - K metě 900 kanadských bodů v extralize dospěl dnes útočník Litvínova Viktor Hübl. Ve třetí třetině zápasu v Brně přihrál na čtvrtý gól Martinu Havelkovi, Verva tak zvítězila nad Kometou 5:1, což je podle Hübla mnohem cennější, než jeho individuální statistiky, které podle vlastních slov docení nejspíš až po sezoně.

Viktor Hübl se tak na jediný bod dotáhl na Richarda Krále a devět bodů mu chybí na absolutního rekordmana extraligy Petra Lešku. Hübl má kontě 402 branek a 498 přihrávek z 1270 utkáních. Třiačtyřicetiletého veterána však tato čísla nechávají chladným.

"Já to říkám po několikáté, jako vždy, když se mi nějaká taková meta podařila dosáhnout. Víc bych si to užíval, kdyby jsme hráli někde jinde. Dnes bereme tři body a budu rád, když zvládneme konec sezony, to mě zajímá víc, než individuální statistiky. Ty možná docením až po skončení sezony," řekl Hübl.

Litvínov si dnes nečekanou první výhrou v sezoně nad Brnem polepšil v souboji s Kladnem o únik z barážové příčky. Na Jágrův tým má náskok už osmi bodů. Příznivější je pohled výš, už jen bod chybí Vervě na dvanáctou příčku Karlových Varů, zajišťující předkolo play off. "Pořád je ještě moc kol do konce, takže se stále musíme dívat jak nad sebe, tak pod sebe," pověděl.

Severočeši dnes v Brně přerušili sérii čtyř proher na ledě soupeřů. Podle Hübla rozhodla mimo jiné i disciplína: "Nechtěli jsme domácí pustit do přesilovek, to se nám podařilo eliminovat, sice jsme jeden gól v oslabení dostali, ale to už bylo za rozhodnutého stavu," sdělil novinářům.

Litvínov se tak naladil na závěr základní části, kdy bude bojovat o to, aby mu sezona neskončila po 56 kolech. "Chtěli jsme tady navázat na domácí vítězství, což se nám podařilo, dali jsme na konci druhé třetiny dva góly a pak jsme si to hlídali a dokonce jsme odskočili a dali pět gólů. Musíme v takových výkonech pokračovat," uzavřel Hübl.