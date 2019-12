Církvi loni klesl hospodářský výsledek, sucho ubralo 761 mil. Kč.

Praha - Výsledek hospodaření katolické církve se loni proti roku 2017 mírně zhoršil, z hospodářské činnosti byl zisk 460 milionů korun, předloni to bylo 498 milionů. Důvodem jsou především ztráty z lesního hospodářství. Ty kvůli suchu loni překročily 761 milion korun, meziročně o sto milionů korun víc. Zástupci katolické církve to dnes řekli na tiskové konferenci. Hlavní, tedy duchovní činnost, loni skončila podobně jako rok předtím ve ztrátě 485 milionů korun.

"Církev v zásadě (loni) hospodařila vyrovnaně, náklady a ztrátu, kterou měla v duchovní činnosti, v pastorační činnosti, v činnosti, která vedla k opravám památek, k podpoře školství, k podpoře zdravotnictví, byla vyrovnána z hospodářské činnosti," řekl Karel Matyska, ekonomický poradce České biskupské konference (ČBK).

Veškerý zisk loni církev vložila do společensky prospěšných projektů, především do oprav kulturního dědictví. Celkové výdaje na společensky prospěšné aktivity včetně oprav památek překročily 1,5 miliardy korun. Částka je podle zástupců církve dvojnásobná proti roku 2017. Finanční investice loni činily 519 milionů korun, také dvakrát více než předloni. Investice do nemovitostí, které jsou pro církev hlavním investičním nástrojem, loni činily asi miliardu korun, podobně jako předloni.

Menší zisky loni byly především z lesů, které jsou hlavně na Moravě podstatnou částí příjmů. Investice do boje s kůrovcem loni přesáhly 60 milionů korun, což je trojnásobek částky z roku 2017. V některých oblastech vystoupal podíl nahodilé těžby až k 90 procentům.

Katolická církev se stará o 160.000 hektarů zemědělské a lesní půdy. Josef Nuzík, pomocný biskup olomoucké arcidiecéze, dnes uvedl, že kvůli velkému množství dřeva klesá jeho cena. "V našich porostech každý den ztrácíme milion korun," uvedl. Arcibiskupství hospodaří na 42.000 hektarech lesů.

V roce 2017 výdaje katolické církve překročily šest miliard korun a výnosy ze všech činností církve činily 4,5 miliardy korun. Na své hlavní poslání, tedy duchovní činnost, katolická církev předloni použila 2,9 miliardy korun. Matyska dnes uvedl, že náklady na duchovní činnost loni byly 3,1 miliardy korun a náklady na hospodářskou činnost 1,75 miliardy korun; výnosy z duchovní i hospodářské činnosti byly 4,8 miliardy korun. Na dani z příjmu zaplatily loni diecéze 47 milionů a na dani z nemovitosti více než 50 milionů korun.

Po první vlně revize majetku církev omezila prodej toho nevyužitého, který v prvních letech tvořil krátkodobé příjmy. Nyní investuje do dlouhodobějších projektů - zisk z budov, které se opravují, patří mezi dlouhodobé záměry, u kterých se výsledek uvidí až za dlouhou dobu.

Katolická církev se připravuje na dobu, kdy v roce 2030 nastane odluka státu od církve a stát přestane vyplácet svůj příspěvek. Všechny diecéze v roce 2014 vstoupily do Katolického fondu spravovaného dvěma bankami, které investují na finančních trzích.

Církve v ČR dostávají od státu ročně příspěvek na platy duchovních a finanční náhradu za majetek, který se nevydává v restitucích. Loni pro všechny církevní společnosti, které se státem podepsaly dohodu, činila 2,08 miliardy, katolická církve z toho získala asi 1,3 miliardy. Příspěvek na činnost církve loni činil pro všechny příjemce dohromady 1,23 miliardy korun, pro katolickou církev 759 milionů.

Podle státního závěrečného účtu všem církvím a náboženským společnostem loni ze státního rozpočtu šlo přes čtyři miliardy korun - včetně zmíněného více než miliardového příspěvku na činnost. Meziročně se tyto výdaje zvýšily o 12 procent, tedy 436 milionů korun. Z více než 90 procent výdaje šly přes ministerstva školství, kultury a práce, na církvemi zřizované školy šlo loni 1,8 miliardy korun.