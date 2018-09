Dolní Břežany (u Prahy) - V Dolních Břežanech u Prahy se otevřel čtyřhvězdičkový hotel Chateau Clara Futura, který vznikl rekonstrukcí zámku. Pražské arcibiskupství, které je vlastníkem areálu, do oprav investovalo zhruba 250 milionů korun. Jan Balák z arcibiskupství upřesnil, že investice směřovala nejen do samotné budovy, ale do celého areálu. Přesná výše celé investice bude podle něj známa až po předložení závěrečných účtů.

Hotel se 41 dvoulůžkovými pokoji, zastřešeným atriem s lobby barem, restaurací, salonky a kaplí má být určen mimo jiné pro zahraniční výzkumníky pracující v břežanských laserových centrech. Otevřen však bude i běžným turistům nebo firmám, kaple má sloužit také pro svatební obřady. Podle Baláka je hotel ve zkušebním provozu. První hosté by se měli objevit v říjnu, nasmlouvány jsou také různé akce, například konference.

Renesanční dvoupatrová budova břežanského zámku stojí na místě dřívější tvrze. Počátkem 18. století ji koupil pražský arcibiskup Ferdinand hrabě Khünburg. Od té doby sloužil objekt jako ekonomicko-správní centrum dolnobřežanského panství, které bylo ve vlastnictví arcibiskupství. V roce 1945 pozemky s budovami zabral stát. Po znárodnění zámek spravovala ministerstva zemědělství, národní obrany a vnitra. V rámci restitucí mnohé pozemky a stavby včetně zámku získala církev zpět.

Peníze z náhrad za nevydaný majetek při vyrovnání státu s církvemi katolická církev částečně ukládá do fondu a částečně investuje. Opravuje svá historická sídla často zdevastovaná dlouhými lety ve vlastnictví státu a znovu začíná podnikat v zemědělství či lesnictví.

V Dolních Břežanech se církev pouští, byť pouze poskytnutím prostor, i na pole vědy. Spolupráce pražského arcibiskupství a obce umožnila mimo jiné výstavbu laserových vědeckých center ELI a HiLase. Arcibiskupství v Břežanech nedávno také vybudovalo administrativně-technologické centrum pro japonskou firmu Rigaku, která se zaměřuje na spolupráci s výzkumnými organizacemi a na kosmický průmysl.

Jednou z nejbližších investičních akcí v pražské arcidiecézi bude rekonstrukce velkého statku, areálu s mnoha budovami ve vesnici Drasty, která spadá pod Klecany. Podle mluvčího arcibiskupství Stanislava Zemana půjde o investici přibližně dvakrát vyšší, než byla rekonstrukce zámku v Břežanech, tedy náklady by měly být asi půl miliardy korun. Do opraveného areálu by se měly stěhovat sestry karmelitky z kláštera na Hradčanském náměstí v Praze. Klášter by chtěly provozovat jako hotel - v době minulého režimu byla budova podle Zemana na hotel rekonstruována, komunisti ho chtěli využívat pro VIP hosty. Po revoluci byl klášter karmelitkám navrácen. Z provozování hotelu by částečně chtěly financovat opravu areálu v Drastech.

Balák uvedl, že arcibiskupství chystá v Klecanech také projekt novostavby školy, školky a internátu pro neslyšící děti. "V současné době jsme ve stadiu směny pozemků a fázi studií," dodal.