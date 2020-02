Čínu bojující s koronavirem čeká nelehký návrat do všedních dní

Peking - Po novoročním svátečním volnu, které bylo letos kvůli epidemii koronaviru prodloužené o deset dnů, čeká Čínu v pondělí návrat k všednímu životu. Mnoho obchodů a továren ale nadále zůstane zavřených a řada zaměstnanců v úřednických profesí bude pracovat z domova, napsala agentura Reuters.

Metropole jako Peking nebo Šanghaj působí v posledních dnech jako města duchů: obchody a restaurace jsou zavřené a na řadě míst platí dopravní omezení ve snaze zabránit šíření viru, který si do dnešního dne v pevninské Číně vyžádal přes 720 lidských životů. Úřady v Pekingu dnes oznámily, že v pondělí nebude platit obvyklé omezení dopravy v klíčových částech města v době dopravní špičky.

Mnoho zaměstnavatelů v průmyslovém velkoměstě Šen-čenu na jihu země z preventivních důvodů požádalo lidi dojíždějící do práce z jiných oblastí, aby dva týdny zůstali v karanténě. Firmy, které se chystají v pondělí znovu otevřít své provozy, mají kontrolovat, kde se jejich pracovníci v poslední době pohybovali, a musejí zavést preventivní opatření, jako je rozdávání ochranných masek.

Americká společnost Apple v pátek uvedla, že její obchody v Číně zůstanou zavřené, ale má v úmyslu otevřít své kanceláře a kontaktní centra. Firma Foxconn, největší smluvní výrobce elektroniky na světě a dodavatel Applu, chce postupně obnovovat provoz svých továren. K plné výrobě by se chtěla vrátit koncem tohoto měsíce, řekla agentuře Reuters nejmenovaná osoba obeznámená se záležitostí.

Úřady v Šanghaji uvedly, že v pondělí se otevře zdejší továrna americké automobilky Tesla. Jde o první závod této společnosti mimo území Spojených států, postaven byl s podporou čínských úřadů. Výroba v něm začala v říjnu. V Šanghaji také přijali opatření na podporu místních firem v době epidemie koronaviru. Podnikatelé v pohostinství, na které restriktivní opatření proti šíření nákazy tvrdě dopadla, budou osvobozeni od placení daně z přidané hodnoty.

Jedna inženýrka, která v Šen-čenu pracuje pro jistého výrobce mobilních telefonů, uvedla, že jí nadřízení řekli, aby se od pondělka vrátila do práce. Zda tam ale opravdu půjde, zatím neví. "Je to volba mezi vyděláváním si na živobytí a životem," tvrdí.

"Příští týden rozhodně nepůjde o návrat k normálu," prohlásil Julian Evans-Pritchard, analytik singapurské výzkumné společnosti Capital Economics. "Čím déle současné narušení (běžného chodu hospodářství) bude trvat, tím vyšší je riziko, že to bude mít dopad na zaměstnanost a že to bude znamenat ránu pro ekonomiku," upozornil.

Čínské ministerstvo dopravy dnes vyzvalo, aby se do 20. února znovu rozběhla výstavba silnic a vodních cest. Netýká se to však provincie Chu-pej, odkud se nákaza koronavirem šíří, a některých dalších výrazně zasažených oblastí. Ministerstvo chce, aby práce na klíčových projektech začaly "co nejdříve".