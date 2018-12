Praha - V Česku loni výrazně vzrostla intenzita činnosti čínských zpravodajců působících pod diplomatickým krytím. Ve své výroční zprávě za rok 2017 to uvedla Bezpečnostní informační služba (BIS). Nátlakové metody k prosazování čínských zájmů však využívali i kariérní diplomaté, upozorňuje kontrarozvědka. Čínský přístup je z toho důvodu podobně hybridní jako v případě Ruska.

Čína se podle BIS snaží prostřednictvím "českých entit" narušit jednotnou politiku Evropské unie. Zpravodajsky Číňané cílí na české silové resorty a klíčové sektory, jako jsou energetika, telekomunikace, finance, logistika, zdravotnictví a špičkové technologie. Věnují se také ekonomické a vědeckotechnické špionáži.

Čína se podle BIS v loňském roce méně soustředila na ovlivňování, naopak více aktivit směřovala do zpravodajského pronikání. "V roce 2017 BIS nezaznamenala posilování čínských zpravodajských kapacit v rámci diplomatické mise v ČR. Výrazně však vzrostla intenzita zpravodajské činnosti čínských zpravodajců působících v ČR pod diplomatickým krytím a zpravodajská činnost proti českým cílům vedená z Číny," uvádí zpráva.

Zpravodajskou činnost podle BIS vykonávají i někteří důstojníci působící v různých delegacích, které přijíždějí do Česka. "S ohledem na vysokou intenzitu čínské zpravodajské činnosti v ČR pokládá BIS riziko vystavení českých občanů čínskému špionážnímu zájmu v Číně za extrémně vysoké," píše kontrarozvědka.

V Česku však podle ní nepůsobí nepřátelsky jen čínské zpravodajské služby, ale k nátlakovému prosazování čínských zájmů se uchylovali i kariérní diplomaté. "V tomto kontextu je nutné konstatovat, že čínský přístup je de facto stejně hybridní jako ruský, hrozbu může představovat zpravodajský důstojník stejně jako kariérní diplomat či byznysmen," konstatuje tajná služba. Čínští diplomaté podle ní také provedli opatření, díky kterým mohou lépe ovládat a kontrolovat čínskou krajanskou komunitu v ČR.

Za znepokojující označila BIS vývoj čínských aktivit v oblasti politiky, špionáže, legislativy a ekonomiky. "Čína disponuje téměř neomezeným kapitálem, který je schopna nabízet zahraničním firmám výměnou za přístup k duševnímu vlastnictví, anebo vstup na zahraniční trhy," uvádí rozvědka. Čínský zájem se podle BIS soustředďuje na strategické sektory hospodářství, jako jsou energetika, telekomunikace, finance, logistika, zdravotnictví a špičkové technologie.

"Investice do těchto odvětví podporuje čínská vláda, jejímž politickým cílem, shrnutým do desetiletého plánu Made in China 2025, je nezávislá a soběstačná produkce Čínské lidové republiky," uvádí BIS. Informace o několika případech čínských aktivit vůči českým společnostem považuje BIS za součást čínského úsilí o naplnění plánu Made in China 2025, nesou znaky ekonomické a vědeckotechnické špionáže.