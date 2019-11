Čínští telefonní operátoři spouštějí komerční službu 5G

Peking - Tři státní čínští telefonní operátoři ode dneška spouštějí pro zákazníky ultrarychlé internetové připojení sítí páté generace (5G). Čína je tak po Jižní Koreji, Británii a Spojených státech letos další zemí, která zprovoznila komerční telekomunikační služby příští generace. Země je stále v obchodní válce se Spojenými státy a doufá, že jí tento krok pomůže stát se globálním technologickým lídrem, uvedla agentura Reuters.

Peking původně plánoval spuštění ultrarychlých mobilních internetových služeb až na příští rok. Záměr, který má umožnit průlom v oblastech jako chytrá města a autonomní vozy ale urychlil kvůli zostřujícímu se napětí ve vztahu s Washingtonem a kvůli bojkotu čínského telekomunikačního giganta Huawei.

Čínští státní telefonní operátoři China Mobile, China Unicom a China Telecom na svých stránkách uvedli, že základní tarif umožňující ultrarychlé připojení bude dostupný za 128 jüanů (asi 416 Kč) měsíčně. Podle čínské státní agentury Nová Čína je služba v současnosti dostupná v 50 čínských městech včetně Pekingu a Šanghaje.

Podle vlády bude do konce roku zprovozněno více než 130.000 základnových stanic 5G. To by z čínské sítě učinilo jednu z nejrozsáhlejších na světě, uvedla podle BBC vláda.