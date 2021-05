Čínští fanoušci Přátel si stěžují na cenzuru speciálního setkání hvězd seriálu

Na snímku poskytnutém HBO Max zleva Matt LeBlanc, Matthew Perry, Jennifer Anistonová, Courteney Coxová a Lisa Kudrowová ve speciální epizodě amerického televizního seriálu Přátelé, kterou streamovací služba zpřístupnila 27. května 2021 zhruba 17 let od ukončení seriálu.

Na snímku poskytnutém HBO Max zleva Matt LeBlanc, Matthew Perry, Jennifer Anistonová, Courteney Coxová a Lisa Kudrowová ve speciální epizodě amerického televizního seriálu Přátelé, kterou streamovací služba zpřístupnila 27. května 2021 zhruba 17 let od ukončení seriálu. ČTK/AP/Terence Patrick

Peking - Fanoušci kultovního amerického seriálu Přátelé si stěžují na cenzuru nedávno vysílaného speciálu, které ho zúčastnili hvězdy seriálu a jejich hosté. Pořad byl vysílán na třech čínských videoplatformách, byly z něj však vystřiženy výstupy osobností, které v minulosti nějakým způsobem popudily vládnoucí čínskou komunistickou stranu, a to Lady Gaga, Justin Bieber a jihokorejská skupina BTS, upozornil server The New York Times.

Speciální epizoda se vysílala po 17 letech od ukončení seriálu. Hvězdy seriálu vzpomínaly na natáčení. Setkání se zúčastnila i řada celebrit, které si tento seriál oblíbily. A právě to se ukázalo být v Číně problémem.

Zpěvačka Lady Gaga je zakázaná v Číně od roku 2016, kdy se setkala s dalajlámou. Justin Bieber se znelíbil čínské vládě v roce 2014, kdy zveřejnil fotografii ze svatyně Jasukuni v Tokiu, která uctívá Japonce padlé ve válkách, včetně válečných zločinců z druhé světové války. A jihokorejská skupina BTS loni rozhněvala komunistickou stranu zmínkou o korejské válce.

Speciál měl premiéru v USA ve čtvrtek, vysílal se na HBO Max. Přilákal velkou diváckou pozornost i v Číně, kde je velmi oblíbený, zvláště generací tzv. mileniálů, tedy narozených po roce 1982, která tento seriál sledovala na DVD a často ho využívala k výuce angličtiny. Seriál se stal tak populární, že ve velkých čínských městech vznikly kavárny podobné kavárně Central Perk, ve které se seriáloví přátelé scházeli.

Někteří fanoušci na sociálních sítí poznamenali, že délky každé verze speciálu se lišily v závislosti na tom, kde fanoušci pořad sledovali. To naznačuje, že streamovací platformy pořad sestřihaly samy, aby se vyhnuly možným problémům s čínským internetovým regulátorem.

Tento týden je to již podruhé, co čínští cenzoři zasáhli proti hollywoodským hvězdám. Hvězda nejnovějším pokračování filmu Rychle a zběsile John Cena se omluvil za to, že v jednom z rozhovorů označil Tchaj-wan za zemi.

Ne všichni však cenzuru pořadu zkritizovali. Objevily se i názory, že je dobře, že z pořadu byla odstraněna vystoupení umělců, kteří urážejí Čínu a podporují nezávislost Hongkongu, Tchaj-wanu a Tibetu.