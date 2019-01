Praha - Čínský velvyslanec Čang Ťien-min podle předsedy Senátu Jaroslava Kubery (ODS) označil za chybu, že se na sociální síti vyjádřil k předvánoční schůzce s premiérem Andrejem Babišem (ANO) ohledně varování před technologiemi a výrobky firem Huawei a ZTE. Kubera to po dnešní schůzce s čínským velvyslancem řekl novinářům. Ambasador na otázky médií odpovídat nechtěl, zdůvodnil to nedostatkem času.

Před polednem čínský velvyslanec dorazil na ministerstvo zahraničí, kde bude o situaci kolem firem Huawei a ZTE jednat s ministrem Tomášem Petříčkem (ČSSD). Velvyslanec přijel do Černínského paláce více než půl hodiny před termínem a s médii při příjezdu nemluvil.

Babiš označil prohlášení čínského velvyslance o obsahu jejich schůzky za lež. "On (velvyslanec) to komentoval větou, že oba dva (Babiš a Čang Ťien-min) udělali chybu v tom smyslu, že místo aby ten požár hasili, tak ještě přilévali olej do ohně," uvedl předseda Senátu. Podle něj velvyslanec také uznal, že není šťastné, aby politici spolu komunikovali přes twitter nebo facebook. "Ta kauza není zase tak vážná, aby měla vliv na třeba čínsko-české obchodní vztahy," dodal.

Babiš se s čínským velvyslancem sešel před Vánoci v Průhonicích, kde přijímá soukromé i pracovní návštěvy. Čínská ambasáda poté v prohlášení uvedla, že varování před čínskými technologiemi se "nezakládá na skutečnosti" a že "čínská strana bere na vědomí úsilí české vlády o nápravu příslušných chyb".

Babiš to v neděli označil za lež, česká vláda podle něj žádnou chybu neudělala. Nesdělil, zda bude žádat omluvu. S velvyslancem podle něj bude nadále jednat ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD).

Kauzu vyvolalo varování Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB), podle něhož používání softwaru i hardwaru čínských společností Huawei a ZTE představuje bezpečnostní hrozbu. Huawei to odmítla a vyzvala k předložení důkazů. Varování podle NÚKIB neznamená bezpodmínečný zákaz uvedené technologie používat a nemíří na běžné uživatele.

Babiš původně nařídil, aby se zařízení této firmy zbavil i úřad vlády. Později ale uvedl, že takový krok byl unáhlený, protože úřad svoje varování zpočátku nedostatečně vysvětlil. "Po vysvětlení ze strany NÚKIB je jasné, že jeho varování se týká pouze systémů zařazených do kritické informační infrastruktury nebo významných informačních systémů, kterých je několik desítek," uvedl Babiš.

Vláda v pondělí uložila správcům kritické infrastruktury analýzu rizik užívání softwaru a hardwaru Huawei a ZTE. Podle metodiky NÚKIB mohou úřady zohlednit rizikovost technologií obou společností už při zadání veřejných zakázek.

Kubera s velvyslancem debatoval o potřebě udržovat vzájemné vztahy obou zemí na dobré úrovni. Probíral s ním také rozvoj elektromobilů, k němuž má výhrady s ohledem na nutnost budovat nové energetické sítě. Zmínil také kritiku Číny za kopírování evropských výrobků. Podle něj je to nutno brát i z hlediska čínské tradice v napodobování, která je součástí čínské kultury. "Napodobování a kopírování je svým způsobem čínským národním sportem," dodal předseda Senátu.