Čínský velvyslanec: Čína může protesty v Hongkongu potlačit silou

Hongkong/Londýn - Jestliže se situace v Hongkongu bude dál zhoršovat, Čína použije svou sílu k potlačení protestů, řekl dnes novinářům čínský velvyslanec v Británii Liou Siao-ming s tím, že někteří z demonstrantů proti vládě vykazují známky terorismu. Velvyslanec rovněž obvinil blíže neurčené zahraniční síly, že násilné protesty v Hongkongu podněcují. Protivládní akce trvají v Hongkongu od června.

"Jestliže se situace v Hongkongu dále zhorší... ústřední vláda (v Pekingu) nebude sedět se složenýma rukama a sledovat to. Máme dostatek řešení a dostatek síly v mezích zákona, abychom rychle potlačili jakékoli nepokoje," uvedl čínský ambasador. "Jejich kroky jsou závažnými a násilnými trestnými činy, které již vykazují známky terorismu," dodal na adresu protestujících v Hongkongu. Čínská vláda podle něj nikdy nedovolí "několika násilníkům", aby zatáhli Hongkong na nebezpečnou cestu.

Ve svém prohlášení velvyslanec rovněž obvinil blíže neurčené zahraniční síly z toho, že protesty podněcují. "Cizí síly musí přestat zasahovat do hongkongských záležitostí," uvedl Liou Siao-ming. "Existují důkazy, že situace by se tolik nezhoršila, kdyby nedošlo k zasahování a podněcování ze strany zahraničních sil. Hongkong je součástí Číny. Žádná cizí země by neměla zasahovat do vnitřních záležitostí Hongkongu," dodal. Západní média rovněž obvinil z nevyváženosti jejích zpráv.

Bývalá britská kolonie Hongkong, která se v roce 1997 vrátila pod čínskou správu, nyní čelí největší politické krizi za desítky let. To, co začalo jako protest proti zákonu o vydávání trestně stíhaných do pevninské Číny, postupně přerostlo v požadavek větší demokratičnosti politického systému a odstoupení správkyně Hongkongu Carrie Lamové. Mezi požadavky se objevuje také omezení vstupu návštěvníků z pevninské Číny do Hongkongu.

Pokračující protesty zasáhly i hongkongské letiště, které muselo v uplynulých dnech rušit lety. Provoz na letišti už byl obnoven. Demonstrace obvykle začínají pokojně, často však končí střety s policií. Ta se snaží protestující rozehnat slzným plynem. Od začátku protestů v červnu bylo zadrženo už více než 700 lidí.

V posledních dnech se objevily informace o přesunech čínských polovojenských sil do města Šen-čen, které sousedí s Hongkongem. Spojené státy nad tím vyjádřily znepokojení. Čínská státní média ale odmítají spekulace, že se Peking tímto způsobem snaží zastrašit demonstranty. Jde podle nich o předem plánovaná cvičení.

V Hongkongu dnes propustili na kauci jednoho z hlavních opozičních vůdců a organizátorů protestů z roku 2014, profesora práva Bennyho Taie. Odsouzen byl na 16 měsíců za spiknutí s cílem vyvolat nepokoje a narušit veřejný pořádek. Jak poznamenala agentura AP, vůdci tehdejšího protestního hnutí byli zadrženi a jejich požadavky nebyly splněny, ale na základech tehdejších demonstrací vzniklo nynější protestní hnutí.

Účastníci demonstrací, které začaly v září 2014, požadovali v ulicích zcela svobodné volby správce Hongkongu. Tento požadavek ale zavrhla centrální čínská vláda. Když protestní akce vrcholily, zapojilo se do nich v některé dny až 100.000 lidí.

Benny Tai, který byl jedním z devíti vůdců protestů, byl nyní propuštěn z vězení na kauci v přepočtu 12.755 dolarů (téměř 300.000 Kč). Z Hongkongu ale nesmí odjet.