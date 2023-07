Čínský prsař Čchin Chaj-jang vyhrál na MS i dvoustovku a přidal světový rekord

Fukuoka (Japonsko) - Čínský plavec Čchin Chaj-jang vylepšil na mistrovství světa ve Fukuoce světový rekord na 200 metrů prsa. Ve finále ho časem 2:05,48 překonal téměř o půl sekundy. Australanka Mollie O'Callaghanová završila po triumfu na dvousetmetrové trati sprinterský double, což dokázala na jednom šampionátu jako první kraulařka.

Čchin Chaj-jang získal v Japonsku už čtvrté zlato. Ovládl všechny tři prsařské závody a triumfoval i se smíšenou polohovou štafetou. Loňský rekordní čas Australana Zaca Stubbletyho-Cooka na dvoustovce posunul o 47 setin. Olympijský vítěz a obhájce titulu Stubblety-Cook za ním ve finále dohmátl druhý s bezmála sekundovou ztrátou.

O'Callaghanová vyhrála závod na 100 metrů volný způsob v čase 52,16, zlato obhájila suverénně. Před dvěma dny vytvořila devatenáctiletá Australanka na dvojnásobné distanci světový rekord. Dnes zaostala na stovce za šest let starým světovým maximem Švédky Sarah Sjöströmové (51,71) o 45 setin sekundy. Druhá skončila v čase 52,49 Siobhan Haugheyová z Hongkongu.

Seemanová i Gracík byli v rozplavbách na MS ve čtvrté desítce

Barbora Seemanová i Daniel Gracík skončili v motýlkářských rozplavbách na plaveckém mistrovství světa ve čtvrté desítce. K postupu do semifinále tak měli v japonské Fukuoce daleko.

Oba čeští plavci, kteří startovali v dnešním dopoledním programu, zůstali zhruba šest desetin od svého osobního rekordu. Kraulařka Seemanová v závodě na 50 metrů motýlek, což je její doplňková disciplína, obsadila 32. příčku za 27,02 sekundy. I letos už plavala rychleji.

"Na 50 motýl se v mém případě nedá moc vymýšlet. Asi bych řekla, že je to pro mě taková disciplína pro zlepšení nálady. Ale ten čas není až tak úplně špatný. Nicméně jsem určitě chtěla plavat pod 27 sekund,“ řekla Radiožurnálu Sport Seemanová, kterou ještě v sobotu čeká poslední start na kraulařské padesátce.

Sezonní maximum nepředvedl ani Gracík, jenž na 100 metrů motýlek skončil sedmatřicátý výkonem 53,13. "Určitě to je lepší než padesátka. Neberu to jako tak velké zklamání jako tu padesátku. Plavalo se mi to líp, nečekal jsem žádné zázraky a i pocit z toho mám lepší," uvedl osmnáctiletý český plavec po svém posledním vystoupení ve Fukuoce.

Dnešní finálový blok, který začne ve 13:00 SELČ, tak bude bez českých reprezentantů. Nejlepším českým výsledkem na MS v Japonsku zůstává devátá příčka Seemanové z kraulařské dvoustovky. Další dvě semifinále přidala zkušená znakařka Simona Kubová.

MS v plaveckých sportech ve Fukuoce: Bazénové plavání - finále: Muži: 200 m prsa: 1. Čchin Chaj-jang (Čína) 2:05,48 - světový rekord, 2. Stubblety-Cook (Austr.) 2:06,40, 3. Fallon (USA) 2:07,74, 4. Tung Č'-chao (Čína) 2:08,04, 5. Corbeau (Niz.) 2:08,42, 6. Watanabe (Jap.) 2:08,78. 200 m znak: 1. Kos (Maď.) 1:54,14, 2. Murphy (USA) 1:54,83, 3. Mityukov (Švýc.) 1:55,34, 4. Tomac (Fr.) 1:55,79, 5. Kovács (Maď.) 1:55,85, 6. Woodward (Austr.) 1:56,29. 4x200 m v. zp.: 1. Británie (Scott, Richards, Guy, Dean) 6:59,08, 2. USA (Hobson, Foster, Mitchell, Smith) 7:00,02, 3. Austrálie (Taylor, Chalmers, Graham, Neill) 7:02,13, 4. Francie 7:03,86, 5. Itálie 7:03,95, 6. Korea 7:04,07. Ženy: 100 m v. zp.: 1. O'Callaghanová (Austr.) 52,16, 2. Haugheyová (Hong.) 52,49, 3. Steenbergenová (Niz.) 52,71, 4. Douglassová (USA) 52,81, 5. McKeonová (Austr.) 52,83, 6. Weitzeilová (USA) 53,34, ...v rozplavbách 21. Seemanová (ČR) 55,04. 200 m prsa: 1. Schoenmakerová (JAR) 2:20,80, 2. Douglassová (USA) 2:21,23, 3. Schoutenová (Niz.) 2:21,63, 4. Kingová (USA) 2:22,25, 5. Blomsterbergová (Dán.) 2:22,42, 6. Teterevkovová (Lit.) 2:24,22. Vodní pólo - ženy: Finále: Nizozemsko - Španělsko 17:16 po penaltách, o 3. místo: Itálie - Austrálie 16:14.