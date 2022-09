Čínský prezident Si v Uzbekistánu vynechal večeři s Putinem a spojenci

Samarkand (Uzbekistán) - Čínský prezident Si Ťin-pching se na regionálním bezpečnostním summitu v souladu s přístupem své delegace k prevenci covidové nákazy nezúčastnil společné večeře s 11 hlavami států, včetně ruského prezidenta Vladimira Putina. Agentuře Reuters to řekl zdroj z uzbecké vlády. Čínské ministerstvo zahraničí na žádost agentury o komentář nereagovalo.

Fotogalerie

Si se tento týden účastní Čínou a Ruskem vedeného summitu Šanghajské organizace pro spolupráci (SCO) v uzbeckém městě Samarkandu. Jde o jeho první zahraniční cestu od začátku pandemie covidu-19.

Na skupinových fotografiích zveřejněných ve čtvrtek pozdě večer, kdy se lídři států, včetně Putina a tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, vydali na večeři, čínský prezident chyběl. Zdroj z uzbecké vlády Siovu nepřítomnost potvrdil a uvedl, že ji čínská delegace zdůvodnila svou politikou ohledně koronavirové prevence.

Příští měsíc začne sjezd vládnoucí Komunistické strany Číny, který se koná jednou za pět let. Očekává se, že si na něm 69letý Si zajistí pokračování v čele strany na třetí funkční období.

Turecká média: Prezident Erdogan se chtěl setkat se syrským protějškem Asadem

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan vyjádřil přání setkat se s Bašárem Asadem, pokud by se syrský prezident zúčastnil nynějšího summitu Šanghajské organizace pro spolupráci (SCO). Uvedl to dnes turecký provládní deník Hürriyet. Erdogan podle listu zároveň připustil, že se Asad summitu v uzbeckém Samarkandu nezúčastní.

Zpráva tureckého listu byla zveřejněna poté, co čtyři zdroje agentuře Reuters sdělily, že se šéf tureckých zpravodajských služeb v uplynulých týdnech v Damašku několikrát setkal se svým syrským protějškem. Podle Reuters jde o známku úspěchu ruských snah podpořit zlepšení vztahů mezi Damaškem a Ankarou, které stojí na opačných stranách v syrském konfliktu.

Sloupkař listu Hürriyet Abdulkadir Selvi uvedl, že se Erdogan o Asadovi zmínil na pondělním neveřejném zasedání své vládnoucí Strany spravedlnosti a rozvoje (AKP).

"Přál bych si, aby Asad přijel do Uzbekistánu, promluvil bych s ním. Ale on tam nemůže přijet," řekl podle Selviho Erdogan na stranické schůzi. "Pustil se do války s povstalci, aby si udržel moc. Rozhodl se chránit svou vlastní moc. Myslel si, že ochrání oblasti, které ovládal. Velké oblasti však nedokázal ochránit," řekl údajně Erdogan.

Jakákoliv normalizace vztahů mezi Tureckem a Sýrii by změnila podobu syrského konfliktu, který začala roku 2011. Turecká podpora byla klíčová pro udržení povstalců v jejich poslední baště na severozápadě Sýrie poté, co Asad s pomocí Ruska a Íránu povstalce porazil ve zbytku země. Rusko se do války v Sýrii zapojilo na straně Damašku v roce 2015, což ovlivnilo poměr sil ve prospěch syrského režimu.