Čínský prezident Si Ťin-pching se nezúčastní summitu G20 v Dillí

Peking - Čínský prezident Si Ťin-pching se nezúčastní summitu skupiny velkých ekonomik G20, který se uskuteční o víkendu v Dillí. Informovalo o tom dnes čínské ministerstvo zahraničí. Vztahy mezi Indií a Čínou zůstávají napjaté, připomíná agentura AP.

"Čínskou delegaci povede na summitu G20 konaném 9. a 10. září v Dillí premiér Li Čchiang," řekla dnes mluvčí čínské diplomacie Mao Ning.

Schůzka G20 byla vnímána jako příležitost k setkání mezi čínským prezidentem Siem a šéfem Bílého domu Joem Bidenem, který svou účast v na vrcholné schůzce již potvrdil. Si se naposledy s Bidenem sešel na okraj summitu G20 loni v listopadu na indonéském ostrově Bali.

Tiskové agentury ale již minulý týden s odvoláním na nejmenované indické diplomatické zdroje psaly, že Si Ťin-pching s největší pravděpodobností do Dillí nepřijede. Biden na to v neděli podle BBC řekl, že ho rozhodnutí čínského prezidenta zklamalo. "Jsem zklamaný, ale určitě budu mít možnost se s ním vidět," řekl Biden v neděli novinářům, aniž upřesnil, kdy a kde by se taková schůzka mohla konat.

Čína a USA v poslední době obnovily dialog řadou návštěv vysokých představitelů v Pekingu, včetně šéfa americké diplomacie Antonyho Blinkena. Washington a Peking se neshodují v mnoha tématech. Spojené státy obviňují Čínu z porušování lidských práv v Ujgurské autonomní provincii Sin-ťiang, v Tibetu a v Hongkongu, kritizují vojenskou rozpínavost Číny v oblasti Jihočínského moře i postoj Číny k ruské agresi vůči Ukrajině, kterou Peking odmítá odsoudit. Peking opakovaně varuje USA před vměšováním do vnitřních záležitostí Číny.

Komplikované vztahy má Čína také s pořadatelskou zemí Indií, především kvůli pohraničnímu sporu. V červnu 2020 se na společné hranici v himálajské oblasti střetli vojáci z obou stran, což si vyžádalo životy 20 indických a čtyř čínských vojáků.

Účast na summitu G20 odřekl také ruský prezident Vladimir Putin, jehož země čelí ostré kritice Západu v souvislosti s loňskou invazí Ruska na Ukrajinu. Putina na summitu zastoupí ministr zahraničí Sergej Lavrov.