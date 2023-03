Čínský prezident Si plánuje navštívit Rusko, možná již příští týden

Peking/Moskva - Čínský prezident Si Ťin-pching plánuje navštívit Rusko, kde by se měl setkat se svým protějškem Vladimirem Putinem. Informovala o tom dnes agentura Reuters s odvoláním na své zdroje. Si by podle Reuters mohl do Ruska odcestovat již příští týden. Čínské ministerstvo zahraničí na žádost o komentář nereagovalo a Kreml zprávu komentovat odmítl, napsala agentura.

Čína uvádí, že je připravena zprostředkovat jednání mezi Moskvou a Kyjevem, které vedou válku od loňské únorové invaze Ruska na Ukrajinu. Západ je k nabídce Pekingu skeptický vzhledem k blízkým vztahům Číny a Ruska.

K rusko-ukrajinskému konfiktu se Čína oficiálně staví neutrálně - Peking odmítl ruský vpád na Ukrajinu odsoudit, nicméně ho ani jasně nepodpořil. Američtí představitelé nedávno opakovaně varovali, že Peking zvažuje poskytnout Moskvě vojenskou pomoc, včetně zbraní a munice.

Ruská agentura TASS 30. ledna napsala, že Putin pozval Sia na návštěvu během jara. List The Wall Street Journal minulý měsíc uvedl, že návštěva by se mohla uskutečnit v dubnu či začátkem května.