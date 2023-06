Čínský ministr zahraničí vyzval USA, aby respektovaly základní zájmy Číny

Peking/Washington - Spojené státy by měly respektovat základní zájmy Číny a neměly by se vměšovat do jejích záležitostí. V telefonickém rozhovoru to dnes řekl svému americkému protějšku Antonymu Blinkenovi čínský ministr zahraničí Čchin Kang, oznámilo podle agentury Reuters čínské ministerstvo zahraničí. Washington k telefonátu uvedl, že Blinken zdůraznil význam udržování otevřené komunikace. Americké ministerstvo zahraničí rovněž oznámilo, že Blinken do Číny odcestuje již tento pátek, pak zamíří do Londýna.

Tiskové agentury minulý týden napsaly, že Blinken by měl v Pekingu jednat s Čchinem, a možná i s prezidentem Si Ťin-pchingem tuto neděli. Obě strany se snaží stabilizovat vzájemné napjaté vztahy, uvedla agentura AP. Přesný termín návštěvy nebyl dosud známý, cesta podle Washingtonu začne 16. června. Čínská státní média uvádějí jako termín návštěvy 18. a 19. června, píše Reuters.

V rozhovoru Čchin vyjádřil naději, že Spojené státy a Čína si dokážou vyjít vstříc, účinně překonat neshody a posílit vzájemnou komunikaci a spolupráci, uvedlo čínské ministerstvo.

Čchin zdůraznil, že USA by měly respektovat základní zájmy Číny, například v otázce Tchaj-wanu. Vyjádřil také naději, že se čínsko-americké vztahy stabilizují a vrátí se na cestu solidního a stabilního rozvoje.

Čínské ministerstvo zahraničí zatím nepotvrdilo informace o Blinkenově cestě. Šéf diplomacie USA se měl do Pekingu vydat už v únoru, ale svou cestu zrušil kvůli přeletu údajného špionážního čínského balonu nad Spojenými státy. Americký ministr zahraničí nebyl v Číně už zhruba pět let.

V Londýně se šéf americké diplomacie zúčastní konference o obnově Ukrajiny. Chce pomoci "mobilizovat mezinárodní podporu veřejného a soukromého sektoru na pomoc Ukrajině při obnově po brutálních a pokračujících útocích Ruska," uvedlo ministerstvo v prohlášení. Během návštěvy se rovněž setká se svými protějšky z Británie nebo Ukrajiny, dodal úřad.