Čínský magnát, jenž kritizoval postup proti koronaviru, zmizel

Peking - Někdejší vlivný čínský realitní magnát, který v uplynulých týdnech kritizoval přístup čínského prezidenta Si Ťin-pchinga k boji proti novému typu koronaviru, zmizel. Dnes o tom informuje agentura Reuters s odvoláním na tři jeho přátele.

S Žen Č'-čchiangem, členem čínské komunistické strany, který dříve býval šéfem jedné státní stavební společnosti, se jim nepodařilo zkontaktovat od čtvrtka. "Jde o veřejně známou osobnost a o jeho zmizení se ví. Instituce, které jsou za to odpovědné, by k tomu co nejdříve měly dát rozumné vysvětlení," řekla Reuters Ženova blízká přítelkyně a podnikatelka Wang-Jing.

Žen Č'-čchiang svým známým nedávno dal přečíst esej, v němž reagoval na projev prezidenta Si Ťin-pchinga ze 23. února, který prostřednictvím telekonference sledovalo 170.000 stranických činitelů. Ačkoliv v něm hlavu státu osobně nezmiňoval, uvedl, že po pročtení projevu "neviděl císaře v nových šatech, ale klauna vysvlečeného donaha, který trvá na tom, že je císař". Napsal také, že "ani v nejmenším neskrýváte vaši úpornou snahu být císařem ani odhodlání zničit všechny, kdo vám to neumožní". Tvrdil, že absence svobody tisku v Číně přispěla k tomu, že se s bojem proti koronaviru nezačalo dříve, a celá situace se tak zhoršila. Jeho esej se později rozšířil po internetu.

Pekingská policie ani informační kancelář čínské státní rady, která plní funkci vlády, na otázky agentury Reuters ohledně Ženova zmizení nereagovaly.

Čínské úřady v posledních týdnech v souvislosti s šířením koronaviru přitvrdily cenzuru jak v místních médiích, tak na sociálních sítích. Cenzoři zasáhli například začátkem února, kdy se na sociálních sítích šířila kritika na adresu úřadů v souvislosti se smrtí lékaře z města Wu-chan, který se už loni v prosinci snažil varovat kolegy před novým typem koronaviru. Policie ho kvůli tomu obvinila ze šíření poplašných zpráv. Oftalmolog podlehl nákaze koronavirem.

Podle poslední bilance zveřejněné dnes čínskými úřady se doposud v pevninské části nelidnatější země světa koronavirem nakazilo přes 80.840 lidí, asi 3200 z nich zemřelo. V posledních dnech se nárůst nových případů výrazně zpomalil, za pátek jich přibylo jedenáct, za sobotu dvacet.