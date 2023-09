Čínský exministr zahraničí Čchin Kang údajně skončil kvůli milostné aféře v USA

Peking - Bývalý čínský ministr zahraničí Čchin Kang, který byl v červenci odvolán z funkce, měl údajně mimomanželský poměr, když působil ve Spojených státech jako velvyslanec. S odvoláním na své zdroje to uvedl list The Wall Street Journal. Čchin spolupracuje s vyšetřovateli, kteří se nyní soustřeďují na to, zda exministrova aféra neohrozila národní bezpečnost, dodal deník.

Dva zdroje listu The Wall Street Journal řekly, že žena, s níž měl Čchin Kang ve Spojených státech vztah, porodila ministrovi dítě. Funkci čínského velvyslance v USA zastával Čchin od července 2021 do začátku ledna letošního roku, než byl jmenován šéfem diplomacie.

V červenci byl Čchin Kang bez vysvětlení ve funkci ministra zahraničí nahrazen svým předchůdcem Wang Iem. Předtím Čchin na několik týdnů zmizel z veřejnosti. V čele diplomacie strávil pouhých sedm měsíců.

Britský bulvární deník Daily Mail již v červenci uvedl, že 57letý Čchin Kang se ve Spojených státech zapletl se známou televizní moderátorkou čínského původu, 40letou Fu Siao-tchien, která vystudovala Cambridgeskou univerzitu a často dělá rozhovory s vysokými čínskými činiteli.

Její interview s Čchinem z března 2022 upoutalo pozornost uživatelů sociálních sítí, podle nichž spolu moderátorka a tehdejší ambasador flirtovali. Již tehdy některá média spekulovala o milostném poměru Čchina a Fu, jíž se pak v listopadu 2022 narodil syn.

Podle listu Daily Mail také moderátorka nebyla delší dobu vidět na veřejnosti. Její poslední příspěvek na sociálních sítích obsahoval fotografii letadla, snímek z jejího rozhovoru s Čchinem a fotku, na níž je ona se svým synem, uvedl Daily Mail.