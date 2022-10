Čínské technologie jsou podle šéfa britských zpravodajců hrozbou pro všechny

Londýn - Čína využívá svého ekonomického a technologického vlivu k omezování domácího prostředí a získávání kontroly v zahraničí. Agresivní postoj Pekingu pramení ze strachu, představuje však obrovskou hrozbu pro všechny. Podle agentury AP to dnes ve vzácném projevu k veřejnosti uvede ředitel britské zpravodajské služby GCHQ Jeremy Fleming.

Komunistické úřady v Pekingu se snaží "utvářet globální technologický ekosystém" a využívat například digitální měny a satelitní systémy k ovládání čínského obyvatelstva a zvyšování svého vlivu po celém světě. Fleming to dnes odpoledne řekne v projevu v britském think-tanku Royal United Services Institute. Úryvky z jeho řeči zveřejnila řada médií.

V pozadí úsilí Pekingu je podle šéfa britských tajných služeb strach. "A jsme svědky toho, jak se tento strach projevuje prostřednictvím manipulace s technologickými ekosystémy, které jsou základem našeho každodenního života - od sledování vlastních občanů a omezování svobody projevu až po ovlivňování finančních systémů a nových domén," řekne Fleming podle předem zveřejněných výňatků z projevu.

Vztahy mezi Británií a Čínou se v posledních letech stále více ochlazují a britští představitelé obviňují Peking z ekonomických úskoků a porušování lidských práv. Britští špioni stále častěji negativně hodnotí vliv a záměry Pekingu. V loňském roce označil šéf britské rozvědky MI6 Richard Moore Čínu za jednu z největších hrozeb pro Británii a její spojence.

Fleming v projevu varuje, že Čína se snaží rozkouskovat infrastrukturu internetu, aby nad ním měla větší kontrolu. Řekne také, že Čína se pokouší využít digitální měny používané centrálními bankami ke špehování transakcí uživatelů a jako způsob, jak se vyhnout budoucím mezinárodním sankcím, jaké byly uvaleny na Rusko kvůli jeho invazi na Ukrajinu.

Fleming také tvrdí, že čínský družicový systém BeiDou - alternativa k široce používané navigační technologii GPS - by mohl obsahovat "silnou protisatelitní kapacitu, která by v případě konfliktu znemožnila ostatním zemím přístup do vesmíru".

Podle Fleminga se svět blíží k "momentu posuvných dveří" - což je odkaz na film Srdcová sedma s Gwyneth Paltrowovou z roku 1998, v němž budoucí osud hrdinky závisí na zdánlivě banálním okamžiku zavírajících se dveří v metru a toho, zda stihne do odjíždějícího vlaku nastoupit či nikoliv.

Vyzve proto západní firmy a výzkumníky, aby zpřísnili ochranu duševního vlastnictví, a bude naléhat, aby západní země usilovněji pracovaly na vývoji alternativ k čínským technologiím, které v sobě podle Fleminga ukrývají "skryté výdaje".

Spojené státy už zakázaly čínskou technologickou firmu Huawei jako bezpečnostní riziko a v roce 2020 tehdejší britský premiér Boris Johnson nařídil, aby byla společnost Huawei do roku 2027 vyřazena z britské telekomunikační sítě 5G. Český Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) před firmou Huawei varoval v roce 2018.