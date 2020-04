Čínské město na ruských hranicích je novým ohniskem koronaviru

Peking - V Číně za středu přibylo 63 nových případů nákazy koronavirem. Zatímco město Wu-chan, původní ohnisko epidemie koronaviru v Číně, se ve středu po více než dvou měsících otevřelo, v odlehlém čínském městě Suej-fen-che na hranicích s Ruskem platí nově omezení pohybu. Ve středu totiž přes zdejší hraniční přechod přicestovalo do Číny několik lidí, u kterých testy prokázaly koronavirus. Guvernér prefektury Aiči ve středním Japonsku dnes informoval, že od pátku v tomto regionu, kde sídlí například automobilka Toyota Motor Corp., vyhlásí nouzový stav kvůli šíření koronaviru. V Íránu je podle nových údajů vlády přes 66.200 lidí infikovaných koronavirem. Mrtvých za 24 hodin přibylo 117, takže jich má Írán víc než 4000.

Zatímco město Wu-chan, původní ohnisko epidemie koronaviru v Číně, se ve středu po více než dvou měsících otevřelo a čínská vláda postupně uvolňuje opatření proti koronaviru i jinde, v odlehlém čínském městě Suej-fen-che na hranicích s Ruskem platí nově omezení pohybu. Ve středu totiž přes zdejší hraniční přechod přicestovalo do Číny několik lidí, u kterých testy prokázaly koronavirus, píše dnes BBC. Čína rovněž dočasně uzavřela všechny své pozemní hraniční přechody s Ruskem, Rusko k tomuto kroku přistoupilo již dříve.

Ve stotisícovém Suej-fen-che, které leží na severovýchodě Číny přibližně 1600 kilometrů od Pekingu, se nyní pro pacienty s koronavirem staví také nemocnice se 600 lůžky.

Ve středu bylo v pevninské Číně přibližně 60 nově potvrzených případů koronaviru zavlečeného ze zahraničí, z toho 25 infikovaných lidí se do země dostalo právě přes Suej-fen-che. Nakažení byli všichni čínští občané, kteří se vraceli z Moskvy přes Vladivostok zpět do vlasti. Čínské úřady pak oznámily, že virus se v Suej-fen-che prokázal u 86 dalších lidí, kteří přicestovali stejným způsobem z Ruska, nejevili však příznaky onemocnění.

Omezení pohybu v Suej-fen-che není zatím tak přísné, jako tomu bylo ve Wu-chanu. Lidé mají zůstávat doma, jednou za tři dny se ale může jeden člen domácnosti vydat na nákup základních potřeb. Hranice s Ruskem je nyní pro osoby uzavřená, zboží přes ní plynout může. Rusko uzavřelo hranici v opačném směru již v únoru.

"Jsem vyděšená," řekla BBC žena, která ve městě provozuje pekárnu. "Mnoho lidí odsud odjelo. Ale to my nemůžeme, protože se musíme starat o obchod," dodala. Zaměstnanec místní restaurace si postěžoval, že v tomto ročním období má podnik, ve kterém pracuje, hlavní sezónu a denně ho navštíví až 1000 zákazníků. Restaurace ale musela tento týden zavřít a nikdo netuší, jak dlouho bude situace trvat. S rozhodnutím vlády přesto souhlasí.

Se 63 nově potvrzenými případy koronaviru za středu zažívá Čína podle agentury Reuters druhý den v řadě nárůst nově infikovaných. Čínským úřadům nyní dělají starosti hlavně lidé, kteří si koronavirus přivezou ze zahraničí, těch je totiž mezi nově nakaženými drtivá většina.

Počet takzvaných importovaných případů v Číně se ve středu přehoupl přes 1100, jde hlavně o čínské studenty vracející se do vlasti.

Írán má přes 66.200 infikovaných koronavirem a přes 4000 mrtvých

V Íránu je podle nových údajů vlády přes 66.200 lidí infikovaných koronavirem. Mrtvých za 24 hodin přibylo 117, takže jich má Írán víc než 4000. Nové oficiální údaje zveřejnila s odvoláním na íránské ministerstvo zdravotnictví agentura Reuters.

Podle ní má nyní Írán 4110 mrtvých, což znamená, že ke středečním 3993 mrtvým přibylo 117 dalších.

Počet nakažených se zvýšil na 66.220 z 64.586 z minulého dne, což je nárůst o 1634. Jsou-li tyto údaje přesné, znamenají v Íránu další denní snížení počtu nových případů jak infikovaných, tak úmrtí.

Íránci začali po počáteční neochotě plnit požadavky úřadů a víc se navzájem izolují a drží doma. Na sobotu prezident Hasan Rúhání ohlásil začátek postupné obnovy ekonomické aktivity. Duchovní vůdce ajatolláh Alí Chameneí ale dnes občany připravil na to, že zákaz shromažďování zůstane v platnosti i o postním měsíci ramadánu, který začne později v dubnu. Lidé by se tedy nemohli chodit modlit do mešit.

V Číně je dalších 63 nakažených koronavirem

V Číně za středu přibylo 63 nových případů nákazy koronavirem. Informovaly o tom dnes místní zdravotnické úřady. Podle agentury Reuters země zažívá druhý den v řadě nárůst nově infikovaných. Z nich 61 se nakazilo v zahraničí, což je nejvíce od 25. března. Celkově se tak v pevninské Číně koronavirem nakazilo 82.867 lidí.

Virus se začátkem letošního roku začal šířit ze středočínské provincie Chu-pej a podle statistik americké Univerzity Johnse Hopkinse se jím doposud nakazilo více než 1,5 milionu lidí na celém světě, přes 88.400 jich zemřelo. Čína vrchol epidemie nemoci covid-19 zažívala v únoru. Bylo to v době, kdy úřady uzavřely celou řadu měst a zavedly přísná omezení týkající se cestování. Nyní se opatření uvolňují, epidemiologové ale vyzývají k ostražitosti kvůli hrozbě druhé vlny nákazy.

Čínským úřadům dělají starosti hlavně lidé, kteří si koronavirus "přivezou" ze zahraničí, a nakažené osoby, u nichž se příznaky nemoci covid-19, jako je horečka a kašel, neprojevují. Počet takzvaných importovaných případů se ve středu přehoupl přes 1100, šlo hlavně o čínské studenty vracející se do vlasti. Čínské úřady za středu zaznamenaly dalších 56 lidí bez symptomů onemocnění. Tyto osoby mohou nakazit ostatní.

V Číně nemoci covid-19 doposud podlehlo 3339 lidí. V Itálii, odkud je hlášeno nejvíce obětí na světě, zemřelo 17.669 pacientů s koronavirem.

Thajsko dnes informovalo o 54 nově nakažených a dvou úmrtích, mezi oběťmi je i 74letý francouzský občan. Mezi nově infikovanými je i pět Thajců, kteří se do země vrátili z Indonésie, kam odcestovali kvůli náboženskému shromáždění na ostrově Sulawesi. To se mělo uskutečnit v březnu, nakonec ale bylo odloženo. Celkem Thajsko eviduje 2423 případů nákazy a 32 obětí nemoci covid-19. 940 pacientů se dosud uzdravilo.

Celkem 39 nových případů nákazy za posledních 24 hodin oznámila Jižní Korea. Jak poznamenala agentura AP, jde o další významný pokles. Celkem je v zemi 10.423 infikovaných, z toho 204 obětí.

Indonésie dnes potvrdila vůbec největší denní nárůst v počtu nakažených. Počet infikovaných vzrostl o 337 na celkových 3293, uvedlo ministerstvo zdravotnictví. 40 lidí nemoci podlehlo, takže počet obětí v zemi se zvýšil na 280. Filipíny pak hlásí 21 mrtvých a 206 nově nakažených. Celkově je v zemi 203 obětí nemoci covid-19 a 4076 infikovaných. Jen dvě nové oběti evidují úřady v Malajsii, spolu s nimi pak 109 nových případů nákazy.

Japonská prefektura Aiči vyhlásí od pátku stav nouze

Guvernér prefektury Aiči ve středním Japonsku dnes informoval, že od pátku v tomto regionu, kde sídlí například automobilka Toyota Motor Corp., vyhlásí nouzový stav kvůli šíření koronaviru. Informují o tom agentury.

Japonský premiér Šinzó Abe v úterý oficiálně zavedl stejné opatření v Tokiu a dalších šesti částech země.

Stav nouze se v Aiči dotkne i 2,2 milionu obyvatel města Nagoja. Úřady lidi vyzvou, aby dobrovolně přestali vycházet z domu. Netýká se to nákupů jídla, návštěv nemocnic a dojíždění do práce. Žádné tresty za nedodržení této výzvy nehrozí a obchodní aktivity zakázat nelze, píše agentura Kjódó. Úřady ale mohou vyvlastnit budovy a půdu v soukromém vlastnictví k využití v boji proti viru nebo mohou zabavit zdravotnické potřeby a potraviny od firem, jež je odmítají prodat.

Počet nakažených koronavirem se v celém Japonsku zvýšil na 5002, informovala dnes televizní stanice NHK. Podle ministerstva zdravotnictví nakažených přibylo více než 500. Nové případy úřady evidují ve všech částech země, mezi infikovanými je například i nejméně pět policistů z města Fudžisawa, které leží jižně od Tokia. Nemoc covid-19 si v zemi vyžádala rovněž téměř 100 obětí.

Nakažených nadále přibývá i dva dny poté, co premiér Šinzó Abe vyhlásil v Tokiu, Ósace a dalších pěti prefekturách kvůli koronaviru nouzový stav. Ten má trvat do 6. května. Premiér rovněž vyzval obyvatele, aby se pokusili alespoň o 70 procent snížit sociální kontakty. Jak ale poznamenal britský list The Guardian, i dnes ráno byly dopravní prostředky plné Japonců, kteří dojíždějí do práce v centru Tokia. Jak účinná tedy vyhlášená opatření budou, není jasné.

Kvůli pandemii byly již dříve odloženy letní olympijské hry v Tokiu, které se místo letošního roku uskuteční od 23. července do 8. srpna 2021.