Čínské burzy po otevření silně oslabily

Šanghaj - Burzy v Číně po dnešním prvém otevření po dlouhé přestávce kvůli volnu o lunárním Novém roce se propadly o skoro devět procent, uvedla agentura AFP. Trhy vyděsila epidemie nového koronaviru a její ekonomický dopad, dodala.

Hlavní index šanghajské burzy Shanghai Composite klesl o 8,73 procenta na 2716 bodů a významem druhá burza v Šen-čenu ztratila 8,99 procenta na 1598,80 bodu, napsala AFP. Agentura Reuters poznamenala, že šanghajský index otevřel na nejnižší úrovni od února 2019. Pokud by ztráty přetrvaly, byl by to největší denní pokles od roku 2015.

Koronavirem se v Číně a zahraničí nakazilo již více než 17.300 lidí a nákaza si vyžádala již 362 obětí; 361 v Číně a jednu na Filipínách. Epidemie přiměla čínské úřady k opatřením proti šíření nákazy, což postihlo i ekonomiku, zejména dopravu, turistiku a obchod.