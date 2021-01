Čínská značka Nio chystá auto s největší baterií

Již 9. ledna odhalí čínská automobilová značka Nio nový typ vozu. Bude jím sedan, do jehož útrob konstruktéři zabudovali pohonnou baterii s kapacitou 150 kWh. To je v kategorii osobních automobilů rekord. Dosud se všichni výrobci, včetně Tesly, spokojovali s bateriemi do kapacity 100 kWh. Díky tomu by vůz Nio měl být schopen na jedno nabití ujet až osm stovek kilometrů. O termínu představení tohoto vozu informovala sama automobilka. Stane se tak během speciální akce Nio Day.

Ve stejném termínu chce Nio ukázat světu také druhou generaci výměnné stanice pro baterie elektromobilů. V současnosti je jedním ze světových lídrů v této oblasti a v Číně provozuje desítky výměnných stanic rozmístěných podél nejdůležitějších čínských dálnic. Například mezi Pekingem a ústím Perlové řeky.

Společnost Nio existuje teprve od roku 2014. Svůj kapitál do ní vložila řada nejvýznačnějších čínských firem. Například Lenovo nebo Baidu.

Nyní nabízí zákazníkům tři modely. Zmíněný sedan bude tedy čtvrtou modelovou řadou. V loňském roce Nio dosáhlo na prodejní rekord, když zákazníkům předala bezmála 44 000 vozů.

Autonaelektřinu.cz