Čínská rozvědka se snažila ovlivnit vyšetřování firmy Huawei, tvrdí Washington

Washington - Čínská rozvědka se ve třech případech snažila ovlivnit jednání americké justice či zasáhnout do práv lidí v USA. Uvedli to dnes na společné tiskové konferenci ministr spravedlnosti Merrick Garland a šéf Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Christopher Wray. Jeden případ se týká vyšetřování čínské technologické společnosti Huawei. Několik čínských občanů, a to včetně údajných členů rozvědky, už bylo obviněno, napsala agentura AP.

Podle ministra Garlanda se čínský stát "snažil zasáhnout do práv a svobod lidí v USA a podkopat náš (americký) justiční systém, který tyto svobody chrání". Podle něj USA nemíní takové snahy tolerovat. Podle šéfa FBI případy ukazují, že Čína porušuje mezinárodní právo a snaží se umlčet kohokoliv, kdo se jí snaží postavit.

Jeden z případů se týká dvou údajných agentů čínské rozvědky, kteří se pokoušeli získat informace o federálním vyšetřování čínské technologické firmy Huawei. Za tímto účelem se prý snažili naverbovat jednoho z amerických vyšetřovatelů a získat od něj podrobnosti o dalším postupu v kauze. Muž ale spolupracoval s FBI a čínským agentům předal falešné informace o záměru zadržet vysoké manažery čínské firmy v USA.

Na oba čínské agenty vydaly americké úřady zatykač, není ale jasné, zda se jim podařilo dvojici zadržet. Americké úřady také obvinily čtyři čínské občany, z nich tři údajné příslušníky rozvědky, ze snahy získat přístup k citlivým technologiím a ovlivnit protesty, které by byly nepříjemné pro čínskou vládu.

Dvě osoby americké úřady zadržely a dalších pět obvinily za to, že se snažili donutit Číňany žijící v USA, aby se vrátili do Číny a čelili tam trestnímu stíhání.

Představitelé FBI také na tiskové konferenci varovali před snahou Pekingu ovlivnit listopadové volby v USA. Podle poznatků FBI na začátku října čínská rozvědka začala vyvíjet aktivity, které se podobají "ruskému způsobu ovlivňování". Tím úřady zřejmě míní kampaň využívající šíření falešných informací a pomluv.