Čínská podpora Ruska by podle Zelenského vedla ke světové válce

Kyjev - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovoru s německým deníkem Die Welt varoval Čínu před podporou Ruska ve válce s Ukrajinou. Vedlo by to podle něj k válce světové. Čínu před následky v případě, že bude ve válce materiálně podporovat Rusko, o víkendu varoval i americký ministr zahraničí Antony Blinken.

"Pro nás je důležité, aby Čína nepodporovala Ruskou federaci v této válce. Vlastně bych ji chtěl mít na naší straně," citovala z rozhovoru agentura Reuters. "V tuto chvíli si však nemyslím, že je to možné," řekl ukrajinský prezident.

"Vidím však příležitost pro Čínu, aby pragmaticky zhodnotila, co se zde děje," poznamenal Zelenskyj dále. "Protože pokud se Čína přidá na stranu Ruska, dojde ke světové válce, a já si myslím, že si je toho Čína vědoma," dodal.

Šéf americké diplomacie Blinken v neděli vyjádřil obavu, že Čína zvažuje, že Rusku poskytne vojenské vybavení pro boje na Ukrajině, včetně zbraní a munice. Peking to ale odmítl.

Před takovým krokem dnes Čínu varoval i šéf unijní diplomacie Josep Borrell, podle něhož by to znamenalo překročení červené linie. Zároveň uvedl, že ho vysoce postavený čínský diplomat Wang I ujistil, že to Peking vůbec nemá v úmyslu.