Peking - Čínská hokejová reprezentace by se mohla na domácí zimní olympijské hry v roce 2022 připravovat v třetí české nejvyšší soutěži. Číně to nabízí vedení českého hokeje, řekl ČTK po dnešním podpisu memoranda se zástupci čínských hokejových funkcionářů v Pekingu prezident českého svazu Tomáš Král.

Představitelé českého hokeje včetně majitele kladenských Rytířů Jaromíra Jágra doprovázejí v Číně prezidenta Miloše Zemana. Král společně s Jágrem a předsedou České hokejové akademie Jiřím Posem podepsali s čínskými kolegy dohodu o rozvoji česko-čínského programu ledního hokeje.

Král ČTK řekl, že Čína má o rozvoj hokeje zájem. "Je jasné, že je tady spousta práce, protože hokej nepatří mezi jejich tradiční sporty," poznamenal. Zájem z čínské strany ale označil za vážný. "Myslím si, že i pro naše trenéry a do budoucna i třeba hráče může být ta spolupráce přínosná," podotkl.

Český hokej by čínským kolegům podle Krále mohl pomoct při budování týmu pro olympijské hry, které bude za tři roky hostit Peking. V České republice by se mohly konat přípravné kempy nebo i zápasy.

"Jednání budou ještě pokračovat," prohlásil Král. Příprava čínských hráčů by se měla odehrávat především v Kladně. "My jako svaz bychom jim pomohli v takových věcech, jako jsou zápasy nebo třeba i v eventuálním zařazení do některé z nižších soutěží," poznamenal.

Dodal, že vedení českého hokeje již o možnosti zařazení čínské reprezentace do české soutěže mluvilo a v případě zájmu by se čínský tým mohl zařadit do druhé ligy, tedy třetí nejvyšší soutěže.

"Pokud by to nebylo na úkor jiných klubů v třetí soutěži, tak si myslím, že by to mohlo být i přínosné. Samozřejmě jednáme o ekonomických podmínkách, protože pokud bychom do toho šli a dělali to, tak samozřejmě taky od toho něco očekáváme," poznamenal.

Zástupci českého hokeje společně s Jágrem ve čtvrtek shlédli část přátelského zápasu mezi čínskou reprezentací a kladenskými juniory. "Konstatovali jsme, že pokud jde o úroveň bruslení a práci s pukem, hokejkou, učí se to velmi slušně a rychle. Problém je s herní zkušeností, s herní orientací na ledě," řekl Král.