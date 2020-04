Čínská Hisense, pod níž spadá i Mora, propustí v Evropě 2200 lidí

Lublaň - Čínský výrobce domácích spotřebičů Hisense, pod kterého spadá prostřednictvím slovinské společnosti Gorenje i česká Mora Moravia, hodlá v Evropě do konce letošního roku propustit 2200 lidí. Zdůvodňuje to propadem poptávky vlivem šíření koronaviru. Oznámila to evropská divize Hisense Europe se sídlem ve Slovinsku. Pro Hisense pracuje v Evropě více než 9000 lidí.

Hisense uvedla, že v březnu se objem zakázek snížil meziročně o třetinu, v dubnu o téměř dvě třetiny. Na květen a červen pak společnost očekává, že objednávky budou nižší o čtvrtinu.

Firma agentuře Reuters sdělila, že pro ni v Evropě nyní pracuje 9309 lidí, z toho 5580 ve Slovinsku. Zbytek připadá zejména na Srbsko a Českou republiku. Ve Slovinsku podle sdělení firmy o práci přijde asi 1200 lidí, zbylých 1000 propuštěných připadá na další země.

Evropská divize Hisense nyní očekává v prvním pololetí ztrátu "několik desítek milionů eur". Původní výhled přitom počítal se ziskem, a to zhruba 1,1 milionu eur (30,3 milionu Kč).

"Počet zaměstnanců snížíme ve všech jednotkách Hisense Europe," uvedla společnost.

Českou firmu Mora Moravia získal slovinský výrobce Gorenje v roce 2005. Čínská společnost Hisense ovládla Gorenje v roce 2018.