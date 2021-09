Čínská Dongfeng začala nabízet auta v ČR, příští rok jich chce prodat 600 vozů

Vestec (u Prahy ) - Čínská automobilka Dongfeng začala nabízet osobní auta a elektromobily v Česku, v příštím roce chce v tuzemsku prodat 300 elektromobilů a stejné množství benzinových aut. Nyní má homologované tři modely zahrnující dvě benzinová SUV a jedno elektrické SUV. Ještě do konce roku má na tuzemský trh přijít sportovní elektromobil s výkonem 510 kW a do pololetí 2022 pak luxusní elektromobil. Zástupci distributora to uvedli na dnešní tiskové konferenci. Donfeng Motors patří mezi tři největší automobilky v Číně s roční produkcí více než 3,5 milionu automobilů.

Distribuci pro ČR bude zajišťovat společnost Bidli, která dosud podnikala hlavně na realitním trhu, dodává ale i fotovoltaické elektrárny nebo prodává energie. Vozy bude nabízet v autocentru ve Vestci u Prahy, kde je i servis, a na pobočkách Bidli, kterých je v současnosti 35. Auta bude rovněž prodávat na internetu. Servis v jednotlivých krajích budou zajišťovat smluvní partneři.

Dongfeng chce na českém trhu konkurovat hlavně cenou. Ta začíná u benzinového modelu Glory 580 na 599.900 Kč a u elektromobilu Seres na 919.900 Kč. Základní model Glory 580 nabízí sedm míst a je vybavený benzinovým přeplňovaným motorem o objemu 1,5 litru a výkonu 107 kW. Elektromobil Seres 3 má dojezd 405 kilometrů a nehořlavou baterii o kapacitě 54 kWh.

"Začínáme s cenově dostupnějšími vozy a postupně začneme nabízet i vyšší řady," uvedl generální ředitel Bidli Jiří Lejnar. SUV Glory bude podle něho konkurovat například domácí Škodě Kodiaq, elektromobily pak elektrickým vozům Hyundai a Kia nebo Škodě Enyaq.

Bidli bude mít větší množství vozů v maximální možné výbavě skladem, pokud si zákazník nevybere ze skladových aut, bude dodací lhůta tři až čtyři měsíce.

Donfeng Motors je jednou ze tří největších automobilek v Číně s více než 50letou tradicí v automobilovém segmentu. V Asii má společné firmy se značkami Honda, Nissan a Infiniti. Má tři výrobní závody a čtyři vývojová centra a zaměstnává 12.400 lidí. Nabízí různé modely osobních automobilů, SUV, malých nákladních vozidel, nákladních automobilů a autobusů se spalovacím nebo elektrickým pohonem. Loni vykázala obrat 68 miliard dolarů (v přepočtu asi 1,5 bilionu korun).