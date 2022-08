Čínská armáda zahájila vojenské cvičení v bezprostředním okolí Tchaj-wanu

Peking/Tchaj-pej - Čínská armáda dnes ráno zahájila vojenské cvičení včetně ostrých střeleb ve vodách a ve vzdušném prostoru obklopujícím Tchaj-wan. Dnes v 6:00 SELČ to oznámila čínská státní televize. Cvičení bude pokračovat až do neděle do 6:00 SELČ. Zvýšená činnost čínské armády je reakcí na úterní návštěvu předsedkyně americké Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiové na Tchaj-wanu, který si nárokuje Čína.

Tchajwanské ministerstvo obrany dnes podle agentury Reuters uvedlo, že bude na "nepřátelskou situaci" adekvátně reagovat. Hodlá také zvýšit stupeň pohotovosti vlastní armády.

Ministerstvo obrany o několik hodin dříve oznámilo, že jeho webové stránky napadli hackeři a stránky byly dočasně mimo provoz. Podle mluvčí vlády kyberútoky zatím nezpůsobily žádnou škodu, mířily také na ministerstvo zahraničí a vládu. Ostrovním společnostem doporučily kvůli zvýšenému počtu hackerských útoků zvýšit kybernetickou bezpečnost.