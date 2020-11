Činnost zahajuje pražské Muzeum paměti XX. století, zatím na webu

Praha - On-line komentovanou prohlídkou dnes v Praze zahájí činnost Muzeum paměti XX. století. Na webu muzea bude k vidění výstava věnovaná 30. výročí pádu komunistického režimu a také výstava připomínající 100 let od narození papeže Jana Pavla II., který se stal významným symbolem boje za svobodu. Muzeum paměti XX. století zřídilo hlavní město za účelem zachování historické paměti o událostech minulého století, které souvisely se vznikem, existencí a pádem totalitních režimů na území Československa. Instituce dočasně sídlí v Domě pážat na Hradčanech.

"Naše původní představa byla, že 17. listopadu uspořádáme den otevřených dveří a bude i zahájení obou výstav. Bohužel naše plány narušila pandemie, a tak jsme alespoň připravili ve spolupráci s ředitelem Polského institutu v Praze Maciejem Ruczajem komentovanou prohlídku obou výstav, kterou budete moci 17. listopadu po poledni sledovat on-line," uvedl historik a autor prvé výstavy Petr Blažek

Výstava Rok zázraků. Československo a rozpad sovětského bloku k 30. výročí pádu komunistického režimu byla již prezentována loni v Evropském parlamentu. Jejím autorem je Blažek a partnerem knihovna samizdatové a exilové literatury Libri prohibiti, která poskytla pro expozici obrazové podklady.

Výstavu Nemějte strach! Církev a cesta střední Evropy ke svobodě připravil Polský institut v Praze. Jejím cílem je připomenout letošní 100. výročí narození papeže Jana Pavla II., který se stal významným symbolem boje za svobodu, a roli katolické církve v dobách totality.

Muzeum paměti XX. století zřídilo hlavní město Praha s cílem vytvořit moderní paměťovou instituci zaměřující se na klíčové události minulého století na území Československa. Ambicí zakladatelů je být instituci po vzoru Muzea Varšavského povstání ve Varšavě, Topografie teroru v Berlíně nebo Muzea holocaustu v Jeruzalémě.

Dům pážat v Kanovnické ulici, kde muzeum sídlí, byl posledních 12 let nevyužívaný. Za Rudolfa II. sloužil k ubytování pážat pánů z Martinic. Později byl využíván k sociálním účelům a za první republiky zde byla mateřská škola. Od 70. let 20. století v něm sídlil Útvar hlavního architekta města Prahy. Od roku 2008 byl prázdný a vedení Prahy marně hledalo využití. Letos v létě pražští radní i zastupitelé rozhodli, aby zde bylo dočasně umístěno Muzeum paměti XX. století. Ambiciózní projekt rozsáhlé expozice by měl v budoucnu vzniknout v tribunách Strahovského stadionu.