Cinka opět vyřadila technika, deváté zlato z MS má Schurter

Val di Sole (Itálie) - Český biker Ondřej Cink dojel v závodě cross country na mistrovství světa horských kol v italském Val di Sole šestnáctý. Z boje o medaili ho stejně jako na olympijských hrách v Tokiu vyřadily technické problémy. Pro deváté zlato v kariéře si dojel švýcarský velikán Nino Schurter před krajanem Mathiasem Flückigerem a Francouzem Victorem Koretzkým. V elitní ženské kategorii slavila poprvé v kariéře Britka Evie Richardsová.

Třicetiletý Cink, čtvrtý muž čtvrtečního short tracku, měl podobně jako na olympiádě, kde své vystoupení kvůli defektu ani nedokončil, rozjetý další velký závod na bronz. Dlouho jezdil s odstupem za vedoucím švýcarským duem. Na konci čtvrtého z šesti okruhů se na něho Koretzky dotáhl, v pátém kole pak měl český závodník zjevné potíže s řazením a ze hry o přední umístění tak vypadl. V cíli měl manko tří minut a 40 sekund na vítěze, za bronzem zaostal o více než dvě a půl minuty.

Schurter prodal ve finiši své bohaté zkušenosti i dovednosti. Flückigera nechával dlouho před sebou a pak o svém dalším triumfu rozhodl předjetím v zatáčce krátce před koncem, ve finiši už před sebe soupeře nepustil. Pětatřicetiletý Schurter tak navázal na individuální tituly z let 2009, 2012, 2013 a 2015-2019. Vedle toho má z MS i tři zlata z týmových soutěží. Po dvou stříbrech získal v závodech jednotlivců i štafet.

Zatímco Schurter v cíli zářil štěstím, Flückiger byl hodně zklamaný, že na něho zbylo znovu stříbro. Na MS byl totiž druhý potřetí za sebou a těsně pod vrcholem zůstal navíc i letos v olympijském závodě. Ještě výrazně hůře však dnes dopadl obhájce titulu Jordan Sarrou, jenž byl s pětiminutovým mankem až šestadvacátý. O osm míst za ním dojel Jan Vastl.

Richardsová zvítězila před Nizozemkou Anne Terpstraovou a Švýcarkou Sinou Freiovou. Češkám závod nevyšel, nejlepší z nich byla dvaatřicátá Jana Czeczinkarová.

Čtyřiadvacetiletá Richardsová v úvodu zlikvidovala náskok vedoucí Francouzky Pauline Ferrandové-Prévotové, která usilovala o čtvrtý titul a zároveň i zlatý hattrick po triumfech v roce 2019 a loni v Leogangu. Stříbrná žena ze závodu v short tracku Richardsová pak brzy sama zaútočila a na cestě za životním triumfem už ji nedokázal nikdo zastavit.

"Nemůžu tomu vůbec uvěřit a jsem z toho sama v šoku. Dnes se sešlo všechno, co se sejít mělo. A já jsem za to hrozně šťastná, jak se mi celý závod povedl," pochvalovala si dojatá šampionka v televizním rozhovoru pro Mezinárodní cyklistickou unii (UCI).

Druhá Terpstraová přijela s více než minutovou ztrátou, jen pár sekund poté se odehrál tuhý švýcarský souboj o bronz, v němž nakonec vítězka short tracku Freiová předčila olympijskou vítězku Jolandu Neffovou. Ferrandová-Prévotová obsadila šesté místo, dostala se před ni i loučící se Polka Maja Wloszczowská, která během posledního z celkem pěti okruhů, jež následovaly po zaváděcím kole, chybovala a vypadla z bitvy o bronz.

Czeczinkarová ztratila na Richardsovou téměř devět minut. Zkušená Jitka Čábelická byla čtyřicátá, o pět příček za ní dojela do cíle Tereza Tvarůžková.

V závodech třiadvacítek se Čechům nevedlo o moc lépe. Mezi muži dojel Jan Zatloukal šestadvacátý, vůbec první zlato pro Chile vybojoval Martín Vidaurre. V závodě žen do 23 let byla nejlepší Češkou čtyřiadvacátá Tereza Sásková, roli favoritky potvrdila Rakušanka Mona Mitterwallnerová.

Muži elite (25,96 km): 1. Schurter 1:22:31, 2. M. Flückiger (oba Švýc.) -2, 3. Koretzky (Fr.) -1:08, 4. Dascalu (Rum.) -1:36, 5. Brandl (Něm.) -1:43, 6. Gaze (N. Zél.), 7. Avancini (Braz.) oba -2:30, 8. Hatherly (JAR) -2:31, 9. Colombo (Švýc.) oba -2:31, 10. Vader (Niz.) -2:35, ...16. Cink -3:40, 34. Vastl -5:39, 51. Škarnitzl -8:38, 54. Kobes (všichni ČR) -9:07.

Ženy elite (21,96 km): 1. Richardsová (Brit.) 1:23:52, 2. Terpstraová (Niz.) -1:03, 3. Freiová, 4. Neffová (obě Švýc.) obě -1:08, 5. Wloszczowská (Pol.) -1:47, 6. Ferrandová-Prévotová (FRA) -2:35, ...32. Czeczinkarová -8:43, 40. Čábelická -10:26, 45. Tvarůžková (všechny ČR) -11:32.

Muži do 23 let (21,96 km): 1. Vidaurre (Chile) 1:10:31, 2. Zanotti (It.) -1:03, 3. Roth (Švýc.) -1:38, ...26. Zatloukal -5:30, 28. Sáska -6:07, 57. Jirouš -10:07, 61. Šulc (všichni ČR) -10:54.

Ženy do 23 let (17,96 km): 1. Mitterwallnerová 1:06:57, 2. Stiggerová (obě Rak.) -2:04, 3. Bohéová (Dán.) -3:26, ...24. Sásková -10:47, 26. Holubová -10:56, 32. Šafářová (všechny ČR) -12:12.