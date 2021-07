Cink se před defektem cítil silný, plánuje olympiádu v Paříži

Izu (Japonsko) - Když se zdálo, že biker Ondřej Cink začíná rozhodující nástup a míří za medailí, srazil ho defekt. V olympijském závodu horských kol na hrách v Tokiu tak místo medaile složil u trati v Izu v depu hlavu do dlaní.

"Mrzí mě to, olympiáda není pořád. Byl to můj velký cíl," řekl třicetiletý Cink po skončení závodu. Po dvou čtrnáctých místech na olympiádách v Londýně 2012 a Riu o čtyři roky později věřil, že teď přichází jeho šance. "Bohužel. Výkon byl super, ale nepřálo mi štěstí."

Kritický okamžik nastal na začátku předposledního kola. Český jezdec krátce předtím dotáhl tříčlennou skupinu jedoucí o třetí místo a v kopci chtěl zabral. "Bylo to nejdelší stoupání s krátkými mezisjezdy, ale víceméně se pořád stoupalo nahoru. Ve všech kolech jsem tu skupinu sjížděl a bylo vidět, že jsem tam asi nejsilnější. Tam jsem to plánoval," líčil Cink.

Navíc mu posun třetí místo vlil energii do žil. "Nakoplo mě to. Byl jsem na koni a začal jsem se cítit silně. Chtěl jsem to hned rozhodnout, protože oni tak silní nebyli," všiml si.

Místo toho mu na zadním kole spadl plášť a bylo po nadějích. "Tím to nebylo. Byl nalomený ráfek. A jak jsem jel do zatáčky, tak plášť přešel přes patku a bouchlo to. Nepíchl jsem, ale prásknul mi ráfek," popsal. Defekty se mu přitom v poslední době vyhýbaly. Zradu nejspíše způsobila náročná trať. "Ráfek někde dostal velkou ránu na kamenech. Je to smůla," uvedl.

V emocích kolo krátce po odstoupení mrštil od sebe. "Byl jsem hodně naštvanej. Asi jsem to dělat neměl, ale v ten moment jsem nevěděl, co jinýho mám dělat," řekl Cink.

Zlato si na krk pověsil Brit Thomas Pidcock, stříbro získal Švýcar Mathias Flückiger a bronz překvapivě Španěl David Valero. "Když jsem viděl. že je třetí Španěl, tak si myslím, že bych to třetí místo dal. Měl jsem dobrý nohy a už byly jenom dvě kola do cíle. Je to škoda."

Večer po závodu si dá jedno pivo a druhý den si pojede po okolí vyvětrat hlavu. Při tom už nejspíše bude přemýšlet o olympiádě v Paříži za tři roky. "Určitě bych rád jel. Nezáleží na věku, je to jen o hlavě, o motivaci. Je třeba jít se sportem dopředu, zkoušet nové věci, jak se sport vyvíjí a to si myslím, že mi problém nedělá. Další olympiáda bude určitě další cíl."